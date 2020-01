Schermbeck. Tanzverein besteht seit Jubiläum. Vorsitzende Eva-Maria Zimprich wurde mit der Goldnadel des NRW-Tanzverbandes geehrt. Viele Aufführungen.

TC Grün-Weiß Schermbeck feierte sein 30-jähriges Bestehen

Grund zum Feiern hat der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck: Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens präsentierte der Verein nun sein vielfältiges Angebot in der gut besuchten Dreifachsporthalle. Die Vorsitzende Eva-Maria Zimprich führte die Zuschauer durch die zahlreichen Breiten- und Leistungssportgruppen. Als Auftakt tanzten rund 150 Tänzer des TC GW einen Flashmob in den neuen Vereins-Shirts.

Zu den Jubiläums-Gratulanten gehörten der stellvertretende Bürgermeister Engelbert Bikowski und Horst Westermann als Vertreter des Präsidiums des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen (TNW). Westermann ehrte die Vereinsgründerin Eva-Maria Zimprich mit der TNW-Ehrennadel in Gold.

Mehrere Kindergruppen

Als erste Gruppen traten die Jüngsten des Vereins auf. So begeisterten die „Kängurus“, das „Kinderballett“, die „Moonlights“ und „Sunlights“, „Malladie“ und „Armonia“ sowie die beiden Hip-Hop-Gruppen „Confusion“ und „Funky Kids“ mit ihren Auftritten das Publikum. Auch die Kinderaufbaugruppe „Calidez“, die erst seit November besteht, zeigte mit zehn Mädchen zwischen fünf und neun Jahren ihre erste Choreografie.

Anschließend brachten die beiden Turnier-Formationen „Amianto“ und „Dancing Rebels“ ihre Aufführungen aus den Bereichen Jazz- und Modern-Dance auf das Parkett. Erstere erntete viel Applaus für ihre Choreo „The Warrior“, mit der es am 15. Februar in der Jugend-Landesliga West nach Dorsten geht.

Die „Dancing Rebels“ starten am 7. März in Brühl in die neue Saison der 2. Bundesliga. Lina Maidhof hat die Choreografie „Windows“ in Zusammenarbeit mit Sebastian Spahn für die „Rebellen“ weiterentwickelt. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga sind nun neue Tänzerinnen in die Truppe integriert und die Formation insgesamt verjüngt worden. Ziel der Grün-Weißen ist es, den Klassenerhalt zu sichern.