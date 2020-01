Am Niederrhein. Die Juch-Elf gewinnt trotz Personalsorgen mit 3:2 (1:2) gegen den Bezirksligisten. Der PSV Lackhausen II schlägt GW Lankern mit 4:2 (1:1).

Testspiele: BW Dingden siegt spät beim Hamminkelner SV

Knapper Testspielerfolg für BW Dingden: Die Fußballer siegten beim Hamminkelner SV mit 3:2 (1:2). Ein unglückliches Eigentor von HSV-Torwart Sascha Tünte in der 88. Minute besiegelte den Endstand. Er bekam nach einem direkten Freistoß den Ball vom Pfosten an den Kopf, der darauf ins Tor sprang.

Sebastian Kamps hatte den Landesligisten aus Dingden in der 16. Minute in Führung gebracht, doch der gastgebende Bezirksligist drehte durch Oliver Vos (23.) und Tom Wirtz (37.) die Partie noch vor der Pause. Für BWD egalisierte Felix Leyking den Spielstand (52.), bevor letztlich kurz vor Schluss das Eigentor die Partie entschied. Kurz darauf sah der Dingdener Michael Leyking noch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels (90.).

HSV ließ Chancen liegen

Michael Tyrann, Trainer des HSV, hätte ein Unentschieden gerechter gefunden. „Die erste Halbzeit geht klar an uns, da haben wir den Ball gut laufen lassen und ein hohes Tempo gefahren“, so der Übungsleiter. „In der zweiten Hälfte war Dingden dann besser, auch wenn wir noch ein paar Chancen hatten. Bei den Gegentoren waren wir selbst schuld, wir waren nicht mehr so zielstrebig und haben den Gegner mit Ballverlusten eingeladen.“

BWD-Coach Dirk Juch war froh, dass seine Truppe das Spiel noch gewonnen hatte, angesichts seiner Personalsorgen. „Wir hatten eine ganze Mannschaft nicht dabei, dafür schon einen A-Jugendlichen und einen aus der Zweitvertretung. Zwei Spieler haben sich dann auch noch verletzt“, klagte Juch. „Wegen der ganzen Umstände bin ich zufrieden, das haben die Jungs gut gemacht. Einsatz und Moral stimmten.“

Das geplante Testspiel von BWD am Sonntag bei Concordia Wiemelhausen wird laut Juch wegen der Personalprobleme abgesagt.

Zu einem Kreisliga-B-Duell trafen sich GW Lankern und der PSV Lackhausen II. Die Gäste, für die Bastian Rupsch (13./48.), Robin Müller (61.) und Tobias Schulz (67.) trafen, gewannen mit 4:2 (1:1). Für die Hausherren glichen Ricardo Mai (15.) und Mathias Bauhaus (57.) jeweils zwischenzeitlich aus.

Rowoldt war mit der Leistung zufrieden

PSV-Trainer Stefan Terhorst fand, dass der Sieg in Ordnung ging. „Die ersten 20 Minuten waren nicht gut, nach der Halbzeit hatten wir das Heft in der Hand. Ein paar Chancen haben wir noch liegen gelassen.“ Robert Rowoldt, Coach von GW Lankern, bewertete das Ergebnis nicht über: „Das geht in Ordnung, aber ich war trotzdem mit der Leistung zufrieden. Wichtig war, ein paar Akteuren Spielzeit zu geben und andere Formationen zu testen.“