Torjäger Mohamed Salman kehrt zu BW Dingden zurück

Fußball-Landesligist BW Dingden hat sich namhaft verstärkt. Der abstiegsbedrohte Aufsteiger gab vor dem anstehenden Heimspiel gegen den Tabellenzweiten DJK Teutonia St. Tönis (Sonntag, 14.45 Uhr) die Verpflichtung von Stürmer Mohamed Salman bekannt. Der 20-jährige Torjäger kehrt damit nach einem nur halbjährigen Intermezzo beim Landesligisten Westfalia Gemen an den Mumbecker Bach zurück.

In seinen eineinhalb Jahren im blau-weißen Dress hatte Salman 30 Tore erzielt und war maßgeblich am Landesliga-Aufstieg beteiligt. „Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Wir sind im Guten auseinander gegangen und haben mit ihm immer Kontakt gehalten“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch. Die finanzielle Einigung zwischen den Vereinen steht allerdings noch aus.

Chancen auf den Ligaverbleib steigen mit Salman

Salman ist neben Marvin Übbing (vereinslos) und Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern) bereits der dritte Winter-Neuzugang. Die Dingdener, die wegen der sportlich schwierigen Situation Winter-Transfers angekündigt hatten, ließen ihren Worten nun Taten folgen. Mit dem Wechsel von Salman soll die Baustelle in der Sturmmitte behoben werden. Der sportliche Wert, den Salman bis zu seinem Abgang für die Dingdener hatte, spricht deutlich dafür. „Diese Nachricht bedeutet aber nicht, dass wir die Klasse nun halten. Es geht nicht um Einzelne“, gibt sich Juch zurückhaltend. Die Chancen auf den Liga-Verbleib haben sich durch den Transfer aber wohl ohne Zweifel erhöht.

Gegen Top-Teams bisher schlecht ausgesehen

Drei Spiele müssen die Blau-Weißen in diesem Jahr aber noch ohne die drei Neuen auskommen. Während Klein-Schmeink und Salman bis zur Winterpause für ihre derzeitigen Vereine auflaufen, fehlt Übbing nach einem Bruch des Gelenkkopfes verletzungsbedingt. Für Dirk Juch zählt bei allen Nachrichten aber das Hier und Jetzt. „Wir denken nur an den Gegner von Sonntag. Das wird schwer genug“, so Juch. Er hat allen Grund zu dieser Einschätzung. Denn gegen die Top-Teams der Liga – St. Tönis gehört als Zweiter zweifelsohne zu dieser Kategorie – haben die Dingdener bisher fast ausnahmslos schlecht ausgesehen. „Es muss alles passen. Wir werden dieses Spiel aber sicherlich nicht abschenken“, gibt sich der BWD-Trainer kämpferisch.

Einmal mehr werde es für seine Mannschaft darauf ankommen, körperlich dagegenzuhalten. „Der Gegner ist wie fast jedes Team der Liga spielerisch sehr stark“, sagt Dirk Juch, dessen Mannschaft in dieser Hinsicht nur selten mithalten kann. Die personelle Situation hat sich trotz der zweiwöchigen Pause außerdem nicht verbessert. Neben Übbing fallen auch Michael Leyking (Bänderriss), Christoph Rülfing, Sebastian Kamps (beide Muskelverletzungen) und Kevin Juch (Knieblessur) weiter aus. Hinter dem Einsatz von Robin Volmering (Zerrung) steht ein großes Fragezeichen. „Jammern bringt nichts“, so Juch.