Trainer des SV Schermbeck ärgert sich über Chancen-Wucher

Die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck haben es verpasst, sich mit einem Sieg ins obere Mittelfeld der Tabelle abzusetzen. Bei den Sportfreunden Siegen langte es für das Team von Trainer Thomas Falkowski trotz eines großen Chancenübergewichts lediglich zu einem 2:2 (2:1)-Unentschieden, so dass die Rot-Weißen am Ende nur mit einem Zähler die Heimreise antreten mussten.

„Allein in den letzten zehn Minuten hatten wir drei hundertprozentige Einschussmöglichkeiten”, ärgerte sich der SVS-Coach nach dem Abpfiff. „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen. So aber bleibt die Erkenntnis, dass die Ausbeute heute viel zu gering war“, so Falkowski.

Elfmeter nach Foul an Kilian Niewerth

Am vorletzten Spieltag der Hinrunde waren die Gäste von Beginn an gut in die Begegnung gekommen. Die Falkowski-Elf setzte um, was der Trainer ihr mit auf den Weg gegeben hatte: Sie attackierte den Gegner frühzeitig, ließ bei den Hausherren keinen Spielfluss aufkommen und setzte auch offensiv die Akzente. Eine der ersten vielversprechenden Aktionen der Schermbecker konnten die Sportfreunde nur mit einem Foul an Kilian Niewerth im Strafraum unterbinden, den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Milaszewski zur frühen SVS-Führung (7.).

Dominik Milaszewski zum Zweiten

Zwar kamen die Hausherren zum raschen Ausgleich durch Jacob Pistor (9.), doch die Gäste aus Schermbeck blieben die überlegene Mannschaft. Ein Fehler der Siegener in der Vorwärtsbewegung führte zum Ballgewinn durch Dominik Hanemann, der gekonnt auf Kilian Niewerth durchsteckte. Der wiederum legte quer auf Milaszeweski, gegen dessen Schuss aus elf Metern der Siegener Keeper machtlos war.

Es stand nach 15 Minuten 2:1 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. Nach der Pause hatten die Siegener ihre beste Phase. Die Schermbecker kamen nicht mehr konsequent genug in die Zweikämpfe, fast folgerichtig erzielten die Hausherren nach 52 Minuten den erneuten Ausgleich durch Till Hilchenbach. Schermbeck hatte in der Folge durch Gökhan Turan (68.), Niewerth (70.), Milaszewski (85.) und Miles Grumann (89./91) etliche Gelegenheiten, das Siegtor zu erzielen, blieb im Abschluss aber glücklos. „Das Spiel war ein Sinnbild der gesamten Hinrunde”, meinte Thomas Falkowski später. „Jetzt wollen wir im letzten Spiel gegen SC Paderborn II die Hinrundenbilanz weiter aufbessern.“

SVS: Drobe; Mule-Ewald, Steinrötter, Poch, Zugcic, Niehoff (88. Ankomah-Kissi), Niewerth, Klimczok (79. Miles Grumann), Göbel (65. Turan), Hanemann (90. Jacoby), Milaszewski.