Trainergespann der HSG Wesel II macht auf jeden Fall weiter

Wesel Hilmar Schulz und Yanneck van der Els haben dem Verein die Zusage für eine weitere Saison gegeben. Im Team sehen sie großes Potenzial.

Wann es in der Handball-Kreisliga weitergehen kann, scheint im Moment kaum absehbar. Ob die Reserve der HSG Wesel in dieser Saison überhaupt noch einmal zum runden Leder greifen darf, ist angesichts der weiterhin alles dominierenden Corona-Pandemie fraglich. Zumindest was die Trainerposition angeht, hat der Verein über die aktuelle Spielzeit hinaus Klarheit. Das Gespann mit Hilmar Schulz und Yanneck van der Els gab jetzt seine Zusage, die Zweitvertretung auch in der Meisterschaft 21/22 führen zu wollen.

Enormes Potenzial

Bis zur coronabedingten Unterbrechung lagen Schulz und van der Els mit ihrer Mannschaft voll auf Erfolgskurs, fünf Spiele – fünf Siege. Das ausgegebene Ziel, der Aufstieg in die Bezirksliga schien also zumindest machbar, muss nun aber möglicherweise verschoben werden. So oder so will das Duo die Arbeit bei der HSG II aber fortsetzen, schließlich stecke "in dieser Mannschaft ein enormes Potential."