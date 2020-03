Die Handball-Saison steht kurz vor dem endgültigen Abbruch. Gespannt warten auch die Verantwortlichen beim der HSG Wesel und beim MTV Rheinwacht Dinslaken auf die Entscheidung des Verbandes hinsichtlich einer Wertung der Spielzeit. Bislang ist jedenfalls noch nicht klar, welche Lösung der Verband in Bezug auf Auf- und Abstieg finden wird. So muss auch der MTV Rheinwacht abwarten, ob die erste Mannschaft des Vereins künftig weiter in der Regionalliga antreten darf oder runter in die Oberliga Niederrhein muss. Ungeachtet dieser Ungewissheit ist MTV-Obmann Heinz Buteweg mit den Planungen schon sehr weit. Mit Fabian Hoffmann, der vom Verbandsligisten HSG Wesel kommt, kann Buteweg auch schon den ersten Zugang vermelden.

Hoffmann hat beim MTV im Probetraining überzeugt

„Fabian hat im Probetraining einen guten Eindruck gemacht und hat sicher auch noch Entwicklungspotenzial. Diese Saison hat gezeigt, dass wir den Kader unbedingt vergrößern müssen, damit angeschlagene Spieler ihre Blessuren einfach auch besser auskurieren können“, sagt der Dinslakener Abteilungsleiter. Bei der HSG Wesel dürfte diese Nachricht aus Dinslaken für überraschte Gesichter gesorgt haben. Erst am Wochenende hatte Christian Weber, der als Vorsitzender des Handball-Fördervereins zusammen mit Trainer Jan Mittelsdorf für die personelle Planung zuständig ist, gegenüber dieser Redaktion bekräftigt, Fabian Hoffmann werde bleiben. „Er ist sicherlich für viele Vereine interessant, aber ich habe seine hundertprozentige Zusage“, so Weber seinerzeit. Dies ist nun Makulatur.

Rückraumspieler reifte bei der HSG Wesel zum Führungsspieler

Hoffmann stammt aus Mehrhoog und hat seine komplette Jugendzeit bei der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg verbracht, wo er auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich tätigte. Nach dem Beginn des Sportwissenschaftsstudiums in Bochum – der 25-Jährige arbeitet gerade an seiner Masterarbeit – zog es ihn für drei Jahre zur MTG Horst. Beim Essener Verbandsligisten avancierte er zu einem der erfolgreichsten Werfer. Nach seinem umzugsbedingten Wechsel nach Wesel im letzten Sommer nahm er bei der HSG schnell eine Führungsrolle ein.

„Als die Anfrage aus Dinslaken kam, war ich erst einmal überrascht. Ich habe dann aber nicht lange überlegen müssen. Der MTV ist im Handballkreis Wesel einfach die Topadresse, mit einem tollen Umfeld und vielen Fans“, sagt der 1,98 Meter große Rückraumspieler, der derzeit offiziell noch für die HSG Wesel am Ball ist. Dass der Sprung aus der Verbandsliga kein kleiner ist, weiß Hoffmann, die Herausforderung will er aber mit einem klaren Blick auf die Dinge annehmen: „Ich werde sicherlich erst einmal eine ergänzende Rolle spielen, versuche einfach mir mit guten Leistungen möglichst viel Spielzeit zu erarbeiten.“