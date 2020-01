Vertrauensbruch durch Herzensverein SV Schermbeck

Er besitzt eine umfangreiche Erfahrung in Sachen SV Schermbeck. In NRW-Liga-Zeiten kickte der heute 34-Jährige bereits für das Team vom Waldsportplatz. Danach folgten Engagements beim VfB Homberg und FC Kray, ehe es 2013/14 wieder zum SVS ging. Nach zwei Spielzeiten (ab 2015/16) beim SC Hassel kehrte Milaszewski erneut nach Schermbeck zurück. Als Torjäger sollte nun seine beste Zeit mit 21 Treffern in der Westfalenliga, elf im ersten Oberliga-Jahr und nun sieben bis zur Winterpause folgen. Doch zum Saisonende ist für den Linksfuß, der als Co-Trainer auch für die U 11 des FC Schalke 04 zuständig ist, nun wie auch für seinen Trainer Thomas Falkowski Feierabend in Schermbeck – bei Milaszewski, obwohl er noch einen Vertrag für die nächste Spielzeit besitzt.

Wo gehen Sie ab Sommer auf Torjagd?

Dominik Milaszewski: Da habe ich noch gar keine Ahnung, auch wenn es schon ein paar Anfragen gab. Ich hätte schon in der Winterpause wechseln können, aber das kam für mich nicht infrage. Ich mache mir da jetzt keinen Stress.

Soll es denn wieder die Oberliga sein oder sogar noch höher?

Höher nicht mehr, das traue ich mir nicht zu. Außerdem werde ich im August zum zweiten Mal Vater. Entweder Oberliga oder auch die Klassen darunter.

Dabei ist doch Ihre Zukunft eigentlich geklärt, Sie besitzen noch einen Vertrag für die Spielzeit 2020/21. Was ist aus dem Kontrakt geworden?

Ich habe einen Drei-Jahres-Vertrag ja nicht ohne Grund abgeschlossen, ich wollte auch wegen meiner Familie Sicherheit. Es gab jetzt ein Gespräch mit den Verantwortlichen. Mir wurde ein Angebot unterbreitet. Ich habe da gar nicht richtig hingehört. Warum sollte ich über ein Angebot sprechen, wenn ich noch einen laufenden Vertrag habe. Man hätte einfach anders mit mir kommunizieren sollen. Für mich hat sich damit das Thema SV Schermbeck im Sommer erledigt, ich orientiere mich nun anders.

„Ich bin einfach nur mega enttäuscht“

Da klingt Frust durch...

Ich bin einfach nur mega enttäuscht, das sitzt richtig tief. Beim SV Schermbeck war es bisher immer so: Was gesagt wurde, das wurde auch getan. Für mich ist das eine Vertrauenssache, ich möchte Leuten vertrauen können. Ich dachte immer, im Fußball zählt auch: ein Mann, ein Wort. Schließlich habe ich dem Verein auch eine Menge gegeben.

Verlässt im Sommer den SVS: Dominik Milaszewski. Foto: Jochen Emde/FFS

Wieso hat es Sie immer wieder zum SVS gezogen?

Der SV Schermbeck war immer mein Herzensverein. Ich wurde hier jedesmal gut aufgenommen und habe mich sehr wohl gefühlt. Hinzu kommt, dass die letzten zweieinhalb Jahre auch von den Toren her die erfolgreichsten waren.

Lokalsport Schwierige Personalien Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Mit Dominik Milaszewski können die Verantwortlichen nicht mehr rechnen, aber auch andere Akteure scheinen von Zusagen weit entfernt zu sein. Von den Brüdern Patrick und Kevin Rudolph heißt es, dass sie den Waldsportplatz ebenfalls verlassen werden. Aldin Hodzic, Sandro Poch, Gökhan Turhan und Dominik Göbel liebäugeln wohl auch eher mit einem Wechsel.

Wie wirkt die aktuelle Entwicklung mit der Trennung vom Trainer denn auf Sie?

Bei mir war der Schock groß, das war ein Schlag ins Gesicht. Ich dachte eigentlich, dass wir eine überragende Saison spielen und es personell auch so weitergeht. Wenn der Verein sich neu orientieren will, dann kann man nichts daran ändern.

Nach der Winterpause geht es jetzt mit all dem Wissen, Trainer im Sommer weg, selbst auch trotz Vertrags nicht mehr gewünscht, in die Partien. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen?

Ich bin keiner, der Salz in die Wunden streut. Ich möchte die Saison vernünftig zu Ende bringen. Ich mache das ja nicht für einzelne Personen, sondern für den Verein und die Mannschaft.

Apropos Mannschaft, wie war die Reaktion der Spieler, als vor dem Test gegen ETB SW Essen bekannt wurde, dass der Vertrag mit Trainer Thomas Falkowski nicht verlängert wird?

Das kann ich ganz schlecht einschätzen, da es keinerlei Äußerungen gab. Ich habe mit so etwas überhaupt nicht gerechnet.