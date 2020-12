Vorzeitige Winterpausen, Sieg-Apelfkuchen und Weltmeister

Auch in Zeiten wieder steigender Coronafälle haben die letzten Monate des Jahres sportliche Highlights, aber auch frühzeitige Absagen.

Nach drei Unentschieden zum Auftakt verliert Fußball-Oberligist SV Schermbeck im Monat Oktober nicht nur erstmals, sondern auch noch direkt drei Spieler. Beim 0:2 als Gast des FC Gütersloh sehen Maik Habitz und Kevin-Mule Ewald jeweils die Ampelkarte nach wiederholtem Foulspiel, Routinier Marek Klimczok erhält glatt "Rot" wegen rohen Spiels.

Die ersten Vorboten, dass der Sport demnächst wieder massiv von der Coronavirus-Pandemie eingeschränkt wird, sind da. Handball-Verbandsligist HSG Wesel sagt kurzfristig die Partie bei Treudeutsch Lank ab, da ein Spieler grippeähnliche Symptome aufweist. Ein Coronatest ergibt jedoch ein negatives Ergebnis, das aber für die Partie zu spät kommt.

Die Lauffreunde HADI Wesel ziehen frühzeitig die Reißleine. Der zum Jahresbeginn erstmals ausgetragene Marathonlauf findet zumindest in 2021 keine Fortsetzung. Die Verantwortlichen sagen die Veranstaltung rund drei Monate vor dem eigentlich geplanten Startschuss wegen der Coronavirus-Pandemie ab. Eine weise Entscheidung, wie sich später aufgrund des von der Politik angeordneten erneuten Lockdowns herausstellt.

Salmans Hattrick nach der Einwechslung

So haben sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel den Auftritt des bis zu diesem Zeitpunkt sieglosen Schlusslichts SV Neukirchen in der Halle Nord nicht vorgestellt. Statt mit einem Erfolg in etwas ruhigeres Fahrwasser zu gleiten, werden die Abstiegssorgen nach der 24:33-Heimklatsche größer.

Fußball-Landesligist BW Dingden ist mittlerweile auf dem dritten Tabellenplatz angekommen. Beim 5:1-Sieg als Gast der SV Hönnepel-Niedermörmter gelingt dem erst nach knapp einer Stunde eingewechselten Torjäger Mohamed Salman ein Hattrick. Noch einen Rang besser steht der PSV Lackhausen da, der sich in letzter Sekunde zum 2:1 gegen VSF Amern zittert und immer noch ungeschlagen ist.

Felix Eimers sorgt für erste RTG-Medaille seit langer Zeit

Badminton-Regionallihgist BV Wesel RW gibt die Rote Laterne ab und punktet im fünften Anlauf erstmals. Beim 1. BV Mülheim II und beim BC Phönix Hövelhof gibt es jeweils ein 4:4. Das Remis in Hövelhof erweist sich aber als Muster ohne Wert, da der Gegner kurze Zeit später sein Team zurückzieht und das Ergebnis damit gestrichen wird.

Die Ruderabteilung der RTG Wesel stellt nach langer Zeit mal wieder einen Medaillengewinner bei einer NRW-Meisterschaft. Felix Eimers belegt auf dem Elfrather See in Krefeld den zweiten Platz im Jungen-Einer der Altersklasse 13 Jahre.

Beatrice Giesen wird Vorsitzende beim SV Büderich

Die erste Saisonniederlage des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen hat es in sich. Mit 2:6 geht die Elf von Trainer Björn Assfelder beim Neuling VfL Tönisberg baden. Derweil pausiert BW Dingden zwangsweise, fünf Minuten vor dem Anpfiff der Begegnungen bei Fichte Lintfort wird ein Coronafall beim Gastgeber bekannt.

Beim SV Büderich hat wieder eine Frau das Sagen. Nachdem Mia Angenendt, die nun zum Ehrenmitglied ernannt wird, zuletzt von Simon Schwirtz abgelöst wurde, kandidiert der Vorsitzende aus privaten Gründen nicht mehr. Beatrice Giesen führt nun den knapp 1000 Mitglieder zählenden Verein.

Coronavirus stoppt auch Gahlen 2021 im Januar

Die nächste Absage einer Großveranstaltung wegen Corona: Der RV Lippe-Bruch Gahlen cancelt sein großes Springturnier im Januar des Jahres 2021. "Das Turnier lebt von den Zuschauern, der tollen Atmosphäre. Das alles ist Gahlen, aber dieses Paket können wir nicht gewährleisten", sagt Gahlens Vorsitzende Christiane Rittmann.

Die Basketballer des Weseler TV müssen sich weiterhin in Geduld üben. Der Verband legt den Saisonstart auf frühestens Januar 2021 fest. Dieses Vorhaben erweist sich einige Wochen später als zu ambitioniert, Corona macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Neuer Termin: Rund um Karneval oder gar erst im März, auf jeden Fall gibt es nur eine Runde.

BW Dingden trotzt Spitzenreiter ein 1:1 ab

Der Handballverband Niederrhein reagiert auf die zunehmende Zahl an Coronafällen und beschließt eine Pause bis zum 15. November.

Den Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden steht eine Premiere bevor, Als Gast des DSHS Köln bestreiten die Blau-Weißen erstmals ein "Geisterspiel", beim 2:3 bringt die Truppe von Trainer Marinus Wouterse immerhin einen Zähler mit.

Die in der vergangenen Saison meist noch überforderten Landesliga-Fußballer von BW Dingden agieren mittlerweile selbst gegen den Spitzenreiter auf Augenhöhe. Beim 1:1 auf eigener Anlage gegen den SV Sonsbeck verkraftet die Elf von Trainer Dirk Juch selbst eine Gelb-Rote Karte und den anschließenden Rückstand. Die Blau-Weißen kommen noch zurück.

Knoten platzt beim SV Schermbeck vor dem Lockdown

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband reagiert auf die zweite Corona-Welle. Es wird nur eine Runde ausgetragen, die noch fehlenden Partien sind entsprechend des Rückrunden-Spielplans terminiert. Damit geht es erst im März 2021 weiter.

Im letzten Spiel vor dem erneuten Lockdown auch des Amateursports platzt beim Fußball-Oberligisten SV Schermbeck der Knoten. Mit dem 3:1 bei Eintracht Rheine gelingt im siebten Anlauf der erste Sieg.

BW Dingden bezwingt im Geisterspiel Borken mit 3:1

Die Politik kommt etlichen Sportverbänden zuvor. Sie beschließt ab dem 2. November - einem Montag - ein Spiel- und Trainingsverbot für die Amateursportler im kompletten Monat November. Dazu zählen die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden nicht, da die 2. Bundesliga als Profiklasse gilt und dafür Ausnahmen bestehen. Die Fußballverbände reagieren übrigens unterschiedlich auf den angekündigten Lockdown: Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen stoppt noch vor dem Wochenende alle Partien, am Niederrhein finden einige wenige Pokalbegegnungen auf Niederrheinebene statt. Dabei zieht der A-Ligist SV Brünen gegen den Landesligisten SV Genc Osman knapp mit 2:3 den Kürzeren, B-Ligist TuS Drevenack geht gegen den Landesligisten Rather SV mit 0:12 unter.

Im ersten "Geisterspiel" in eigener Halle steigt für den Volleyball-Zweitligisten BW Dingden das Derby gegen Skurios Volleys Borken. Die Blau-Weißen sind richtig gut drauf und siegen mit 3:1.

Das passiert im November

Trainer Dirk Juch und die Fußballer von BW Dingden setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2021/22 fort. Für den 54-Jährigen ist dies dann die bereits achte komplette Spielzeit bei BWD. Co-Trainer Frank Scharf sagt ebenfalls zu, Leo Beckmann will aus Altersgründen eigentlich den Job an den Nagel hängen. Doch wenig später erfolgt der Rücktritt vom Rücktritt, allerdings wird er nicht mehr bei jedem Training dabei sein.

Die Hotels sind eigentlich ebenso wie Restaurants im Lockdown, doch für die Volleyballerinnen von BW Dingden steht in der 2. Bundesliga ein Doppelspieltag in Berlin auf dem Programm. Nachdem die Partie bei VCO Berlin am Donnerstag abgesagt wird, kommt am Freitag auch das Aus des Spiels bei BBSC Berlin. Die Gastgeberinnen verfügen über zu wenige Schnelltests auf das Coronavirus, die einen Tag vor einer Begegnung zwingend erforderlich sind.

Fußballverbände schicken Teams in die Winterpause

Cascamara ist der Name einer Stute, die aus der Zucht von Helmut Bergendahl (ZRFV von Lützow Hamminkeln) stammt. Mit Ingrid Klimke, der Olympiasiegerin mit der deutschen Vielseitigkeitsmannschaft, hat eine der weltweit besten Reiterinnen das Pferd erworben. Im französichen Le Lion d'Angers führt die 52-Jährige die Stute aus Hamminkeln zum WM-Titel der Sechsjährigen.

Der Handballverband Niederrhein setzt seinen Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie auch für den Monat Dezember aus. Wann es weiter geht, dies ist derzeit nicht vorherzusagen.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) schickt seine Kicker vorzeitig in die Winterpause. Davon betroffen sind auch der SV Schermbeck und TuS Gahlen. Kurz darauf fasst auch der Fußballverband Niederrhein (FVN) diesen Beschluss. In 2020 wird definitiv nicht mehr gekickt.

Trainer spendiert Apfelkuchen nach ersten 3:0-Erfolg

Harald Katemann, ehemaliger Profifußballer unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, bleibt auch in der Saison 2021/22 Coach bei GW Lankern. Darauf einigen sich der B-Ligist und der 48-Jährige.

Darauf hat BW Dingden recht lange warten müssen. Erst im neunten Anlauf feiert der Volleyball-Zweitligist erstmals einen 3:0-Sieg. Nach dem Erfolg über VC Allbau Essen spendiert Trainer Marinus Wouterse den versprochenen, selbst gebackenen Apfelkuchen.

Das passiert im Dezember

René Olejniczak und BW Wertherbruch, das passt. Der 35-Jährige hängt beim Fußball-A-Ligisten noch mindestens eine Spielzeit dran. Im Sommer 2021 geht es bereits in die fünfte Saison der Zusammenarbeit zwischen dem Trainer und den Blau-Weißen.

Die Politik gibt die Richtung für den Amateursport in den Corona-Zeiten vor: Bis zum 10. Januar 2021 verlängert sich nun der komplette Stillstand.

Badminton-Regionalligisten stimmen für Saisonabbruch

Bei der Videkonferenz der Teammanager plädiert eine klare Mehrheit für einen Saisonabbruch in der Badminton-Regionalliga und -Oberliga. Dabei soll es keinen Abstieg geben, Spitzenreiter sollen hingegen aufsteigen dürfen.

Das 3:0 gegen VC Allbau Essen ist das letzte Spiel des Jahres für den Volleyball-Zweitligisten BW Dingden. Das Spitzenspiel des Tabellendritten gegen den Liga-Primus TSV Bayer 04 Leverkusen muss wegen eines Coronafalls bei den Gästen kurzfristig abgesagt werden. Die letzte Partie beim BSV Ostbevern ist sowieso schon gestrichen, da der Gastgeber nicht trainieren darf. Doch vorher setzt die Volleyball-Bundesliga (VBL) sowieso noch alle Begegnungen der 2. Bundesliga bis einschließlich des 10. Januar 2021 aus.

Bei den Leichtathleten ist die Hallensaison abgesagt: Bis Ende Februar sind nun alle Wettkämpfe gestrichen.

SV Brünen und SV Ringenberg verlängern mit ihren Trainern

Der Fußball-A-Ligist SV Brünen hat gute Erfahrungen mit einem Trainerduo gesammelt. So setzt der Verein die Zusammenarbeit mit Jörg Gonschior und Michael Stenk auch in der Spielzeit 2021/22.

Beim HSC Berg, der unabhängig von einer eventuellen Wertung der Fußballsaison definitiv 2021/22 in der Kreisliga B antreten will, gibt es auf dem Posten des Cheftrainers einen Wechsel. Dieter Helmert, bisher Co-Trainer beim punktlosen Schlusslicht, löst Adolf Grill ab. Beide sind sich einig, dass ein Coach für das Team reicht.

Dennis Reddmann und der SV Ringenberg haben Gefallen aneinander gefunden. Der Trainer des Fußball-A-Ligisten wird auch ab dem Sommer 2021 auf der Bank sitzen und geht dann in seine vierte Saison beim SVR.