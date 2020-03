Die Hürden in der Leichtathletik sind zwischen 76 und 106 Zentimetern hoch. Aktuell sind sie aber noch deutlich höher – und ganz anderer Natur. Weder zu überlaufen, noch zu überspringen. Es herrscht Stillstand auf den Trainingsplätzen und in den Leichtathletik-Stadien. Das gilt auch für das Weseler Aue-stadion, in dem die Leichtathleten des Weseler TV eigentlich grade ihre Vorbereitung auf die Wettkämpfe im Sommer absolvieren würden.

Doch ob und wann überhaupt Wettkämpfe stattfinden, ist unklar. Derzeit ist an ein sportliches Event nicht zu denken und die Voraussetzungen scheinen in naher Zukunft auch nicht besser zu werden. Dieter Jantz ist Vorsitzender der Leichtathletikabteilung des Weseler TV und äußert sich zu möglichen Veranstaltungen im Sommer: „Im Moment können wir nicht sagen, wie es in vier Wochen oder in zwei Monaten aussieht. Es ist alles sehr ungewiss und wir können eigentlich nur abwarten.“

Trainer des Weseler TV erstellen individuelle Trainingspläne

Der Stillstand durch die Coronavirus-Pandemie erweist sich auch für den Weseler TV aktuell als unüberwindbare Hürde. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Abwarten heißt beim WTV aber nicht gleich Füße hochlegen. „Unsere Trainer“, erklärt Jantz, „haben für die Athleten natürlich Trainingsprogramme zusammengestellt, die sie ganz einfach zu Hause absolvieren können. Laufen kann jeder und es gibt auch genügend Möglichkeiten, Kraft und Stabilität zu trainieren.“

Die Läufer haben es mit Sicherheit einfacher, den Trainingsalltag bei den aktuellen Bedingungen aufrecht zu erhalten, problematischer wird es da aber für Speerwerfer, Hochspringer und viele mehr. „Das Techniktraining kann momentan nicht wie gewollt stattfinden und deshalb brauchen wir vor künftigen Wettkämpfen auch eine gewisse Vorlaufzeit. Wir benötigen mindestens vier bis acht Wochen, um in Wettkampfform zu kommen. Auch wenn an den Grundlagen natürlich jetzt schon gearbeitet wird“, weiß Jantz.

Nur wenige Fragen an den Verband

Der Abteilungsleiter des WTV ist gleichzeitig auch Regionsvorstand beim Leichtathletikverband für die Region Nordrhein. In dieser Funktion muss er aktuell wenige Fragen beantworten, rechnet aber mit mehr Arbeit, wenn der Betrieb, in welchem Umfang auch immer, wieder aufgenommen wird. „Dann“, so Jantz, „werden uns viele Fragen zu den Abläufen und Rahmenbedingungen gestellt werden.“

Für Dieter Jantz als Regionsvorstand ist der Leichtathletik-Verband Nordrhein der nächste Ansprechpartner im Bezug auf künftige Veranstaltungen oder die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Wie die Vereine am Besten an die Informationen kommen, weiß der Regionsvorstand ebenfalls: „In der Geschäftsstelle des Verbandes laufen eigentlich alle Informationen zusammen und diese werden dann auch auf der Website veröffentlicht.“

Finanzielle Einbußen beim Weseler TV

Der Weseler TV verfügt seit ungefähr 15 Jahren über eine eigene Leichtathletikhalle, welche nicht nur im Winter ideale Trainingsbedingungen schafft, sondern auch für weitere Nutzer interessant ist. Deshalb hat der WTV die Halle auch an andere Nutzer, wie beispielsweise Schulen vermietet. Dieses finanzielle Zubrot bleibt nun für ungeklärte Zeit aus.