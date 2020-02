Die erste Saison von Marinus Wouterse bei den Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Bis zum 18. April sind für die Blau-Weißen noch sieben Spiele zu bestreiten, fünf Zähler liegt das Team vor dem ersten Abstiegsplatz. Und der Klassenerhalt bestimmt auch die Zukunft des niederländischen Trainers. „Wenn wir den schaffen, dann bleibe ich“, sagt der 64-Jährige, für den das Engagement in Dingden schon mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist. Mit weiteren Zählern im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 19.30 Uhr) kann Wouterse weiter an seiner Weiterverpflichtung basteln.

Daran wirkten seine Volleyballerinnen verstärkt auch schon am vergangenen Wochenende mit. In Emlichheim lagen sie nach total verkorkstem ersten Durchgang zwischenzeitlich mit 1:2-Sätzen im Rückstand, drehten die Partie aber noch zum 3:2-Erfolg. Dies brachte die Saisonpunkte 25 und 26 – bei einer Niederlage wären es jetzt nur noch drei Zähler bis zum Abstiegsplatz. „Klar sorgt so ein Erfolgserlebnis auch für zusätzlichen Auftrieb“, sagt Marinus Wouterse. Allerdings bedürften seine Spielerinnen bei Partien in der eigenen Halle am Mumbecker Bach sowieso keine zusätzliche Motivation.

Noch ohne Zweitliga-Punkte gegen Bayer Leverkusen

Mit dem Team von Bayer Leverkusen kommt nicht gerade ein Lieblingsgegner ins Volleyballdorf. Bei den mittlerweile neun Aufeinandertreffen seit dem BWD-Aufstieg 2015 sprang noch nicht ein Zähler heraus. Drei Mal, so auch in der Hinrunde, hieß es 1:3 und in sechs Spielen reichte es zu gar keinem Satzgewinn. Dass die Dingdenerinnen immerhin vor dem Meisterschaftsstart im Sommer mal einen 3:2-Pokalsieg gegen Leverkusen feierten, dies ist für Wouterse eher kein Maßstab. „Die Mannschaft hat sich im Saisonverlauf stark verbessert.“

Statt des Ergebnisses aus dem Pokalaufeinandertreffen sieht der BWD-Trainer eine größere Bedeutung im Heimrecht seines Teams. „Zwischen zu Hause und auswärts kann bei Bayer auch ein Unterschied wie Tag und Nacht sein“, meint der Niederländer. Bestes Beispiel sei die Leverkusener 0:3-Niederlage in Emlichheim gewesen. Bei dem Team, das BWD mit 3:2 bezwang. Trotzdem schiebt der Dingdener Übungsleiter den Gästen die Favoritenrolle zu.

Die Blau-Weißen können in Bestbesetzung antreten. Dabei rechnet der Coach des Tabellensechsten damit, dass „noch drei bis vier Punkte zum Klassenerhalt reichen“. (R. P.)