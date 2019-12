Leichtathletik WTV-Nachwuchs unter dem Dach in Düsseldorf in guter Frühform

Wesel. Beim 15. Hallensportfest des TSV Bayer Uerdingen in Düsseldorf erfüllte der Nachwuchs des Weseler TV bereits einige Qualifikationsnormen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

WTV-Nachwuchs unter dem Dach in Düsseldorf in guter Frühform

Beim 15. Hallensportfest des TSV Bayer Uerdingen in der Düsseldorfer Leichtathletikhalle erfüllte der Nachwuchs des Weseler TV bereits einige Qualifikationsnormen und stellte Bestleistungen ein. So gewann Matthias Bus (MU18) seinen 800-Meter-Lauf in 2,02:63 Minuten, womit er die A-Norm für die im Januar stattfindenden Nordrhein-Hallenmeisterschaften erfüllt und zudem seine Bestleistung um zwei Sekunden steigerte.

Maja Hülser (WU18) gewann die 60 Meter in 8,18 Sekunden und wurde über die 60 Meter Hürden (9,46s) Zweite, was in beiden Fällen auch die A-Norm bedeutete. Im Weitsprung kam sie auf 4,85 Meter.

Paula Müller siegt mit der Kugel

Paula Opgenhoff (WU18), die im nächsten Jahr zur WU20 gehört, sprang im Weitsprung mit 5,11 Metern zu Bronze. Über die 60 Meter (8,43s) lief sie auf Platz sechs. Paula Müller (WU18) kam im Kugelstoßen auf 12,68 Meter, was sowohl den Sieg als auch die A-Norm bedeutete. Im Weitsprung landete sie nach 4,33 Metern. Jule Weibel (W15), die im nächsten Jahr bei den U18 starten wird, erfüllte über 60 Meter Hürden (9,91s) und im Weitsprung (5,12m) jeweils die B-Norm. Julika Peters (W15) schaffte folgende Leistungen, 5. Platz 60m Hürden (10,07s), 6. Weitsprung (4,67m), 4. Kugelstoßen (9,62m).

Tino Kettner durfte sich in seinen Disziplinen, 60 Meter (7,97s/6.) und Kugelstoßen (11,45m/2./pB) ebenfalls über die A-Normen freuen. Finn Axmann holte die Silbermedaille über die 60 Meter Hürden in 10,31 Sekunden. Ragnar Schepers lief die 800 Meter in 2,27:44 Minuten und wurde Sechster.

WTV-Trainerduo Sip und Richter sehr zufrieden

WTV-Trainer Roy Sip war mit seine seinen Schützlingen sehr zufrieden: „Wir sind ja erst am Anfang der Saison, aber die Leistungen waren recht vielversprechend und wir haben gesehen, woran wir in den nächsten Wochen noch arbeiten müssen.“ Seine Kollegin Melanie Richter, für den Lauf-Bereich zuständig, war ebenfalls mit den Leistungen der Weseler hochzufrieden: „Matthias und Alexa haben beide ihre A-Nord über die 800 Meter abhaken können, was so früh in der Saison super ist.“

Amira Gonzales (W14) punktete über 60 Meter (8,36s) und 60 Meter Hürden (9,89s). Beide Zeiten bedeuteten die A-Norm für die Nordrhein-Meisterschaften. Zudem sprang sie 4,97 Meter weit, womit sie die B-Norm erfüllte. Ebenso konnte Alexa Heiermann (W14) die A-Norm über 800 Meter in 2,35:63 Minuten abhaken. Druhvi Shah lief die 60 Meter in 10,77 Sekunden und sprang 3,39 Meter weit.

Mewes König mit Verletzungspech

Leni Gross (W13) verbuchte für die A-Normen über die 60 Meter in 8,46 Sekunden und 60 Meter Hürden in 10,52 Sekunden (pB). Der Sand in der Weitsprunggrube spritzte bei 4,62 Metern auf.

Bei den Jungen der Altersklasse M13 lief Niklas Gramm nach 2,35:04 Minuten über die 800 Meter ins Ziel. Leon Bretz (M13) lief die 60 Meter in 9,83 Sekunden und stieß die Kugeln 5,38 Meter weit.

Mewes König (MU18), der sich eigentlich viel für den Wettkampf in Düsseldorf vorgenommen hatte, war über 60 Meter, im Weitsprung und im Kugelstoßen gemeldet. Allerdings machte bereits im ersten Lauf über 60 Meter der Muskel zu, so dass er nur noch in Ziel humpeln konnte und verletzungsbedingt auf die weiteren Starts verzichten musste.