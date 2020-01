Zehn schwache Minuten kosten der HSG Wesel den Sieg

Nur knapp verpassten die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel am Wochenende eine faustdicke Überraschung. Beim TSV Kaldenkirchen unterlag das Team von Trainer Jan Mittelsdorf am Samstagabend am Ende höchst unglücklich mit 25:28 (13:12), obwohl es über weite Strecken spielbestimmend war. Der neue Tabellenzweite nutzte eine Schwächephase der Gäste in der Schlussviertelstunde, um die Partie doch noch zu seinen Gunsten zu entscheiden.

In der Tabelle hat diese Niederlage aus Sicht der HSG keine Auswirkungen. Weiterhin trennen die Weseler Handballer vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz. „Das Ergebnis entspricht am Ende nicht dem Spielverlauf”, so ein enttäuschter Mittelsdorf. „Wir waren über 50 Minuten die bessere Mannschaft, haben uns aber am Ende selbst um den verdienten Lohn gebracht.”

Den Favoriten von Anfang an gefordert

Auch ohne die beiden Kreisläufer Michael Steffens (privat verhindert) und Tobias Hermann (Knieprobleme) dominierten die Gäste von Beginn an. Nach zwölf Spielminuten hatte sich die HSG beim Zwischenstand von 8:4 bereits auf vier Treffer absetzen können. Der Favorit kam erst allmählich ins Spiel, konnte aber bis zum Seitenwechsel nur auf 12:13 verkürzen.

„Wir haben sehr gut agiert und fast alles umsetzen können, was wir uns taktisch vorgenommen hatten”, sagte Mittelsdorf. „Wir sind selbstbewusst aufgetreten, unsere Abwehr war aggressiv und im Angriff hatten wir stets gute Antworten auf die Aufgaben, vor die uns die TSV-Deckung stellte.”

Zwei Siebenmeter in der entscheidenden Phase vergeben

Als unmittelbar nach dem Seitenwechsel die Hausherren zum ersten Mal in Führung gingen (14:13), sah alles nach einer Spielwende aus. Doch die HSG hielt weiter dagegen und führte nach 45 Minuten noch immer mit zwei Toren (22:20). Erst danach verloren die Gäste den Faden, blieben fast zehn Minuten ohne Torerfolg und lagen knapp sechs Minuten vor dem Ende mit 22:25 zurück. Davon konnte sich das Mittelsdorf-Team schließlich nicht mehr erholen.

„In der Phase haben wir zwei Siebenmeter und drei freie Würfe von den Außenpositionen liegen lassen”, so der HSG-Coach, der dann mit ansehen musste, wie seine Mannschaft den Rückstand nicht mehr aufholen konnte. „Dennoch war dieses Spiel ein Riesenschritt nach vorn und wegweisend für die kommenden Wochen”, sagte er.

HSG: Baatz, Hünting; Müngersdorf (4), Hojan (3), Borowski (2), Vengels, Hoffmann (6), Daniel Weber (8/3), Popovic, Jacobi (1), Kulinski, Agorku (1).