Zu viele eigene Fehler kosten BW Dingden II die Punkte

Wieder ein Angriff in das Netz: Finja Tigler (2.v.r.) und BW Dingden II hatten bei TuS 08 Lintorf wenig Erfolg in der Offensive.

Hamminkeln. Verbandsligist verliert mit 1:3 beim Tabellenletzten TuS 08 Lintorf. Das dritte Team bleibt in der Bezirksliga weiter an der Spitze.

Rückschlag im Abstiegskampf für die Verbandsliga-Volleyballerinnen von BW Dingden II: Beim Tabellenletzten TuS 08 Lintorf verlor das Team von Trainer Arne Ohlms mit 1:3 (17:25, 17:25, 25:8, 11:25). Mit 14 Punkten bedeutet das weiter Platz acht in der Tabelle. Ohne fünf Spielerinnen (vier verletzt, eine privat verhindert) reiste BWD II nach Lintorf. So musste Sandra Romanski, die nur noch gelegentlich trainiert, als Libera einspringen. Außerdem verletzte sich im zweiten Durchgang Nele Wienold am Rücken und konnte nicht mehr mitwirken.

„Die vier Sätze sind schnell zusammengefasst“, berichtete Ohlms. „Ein gut kämpfender Tabellenletzter konnte mit ein wenig Glück und aufgrund von Abstimmungsproblemen und leichten Angriffsfehlern in unseren Reihen immer wieder punkten.“

Nur kurzzeitig Normalform

Allein im dritten Durchgang zeigten die Dingdenerinnen, bei denen Mira Kruse mehr als ein Dutzend Aufschläge durchbrachte, Normalform. „Letztlich hat Lintorf verdient gewonnen. Das schmerzt umso mehr, da wir mit nur einem weiteren Satzgewinn den Relegationsplatz verlassen hätten“, ärgerte sich der BWD-Coach. Am kommenden Sonntag tritt die Ohlms-Truppe beim Tabellenzweiten Hildener AT an.

Die dritte Mannschaft von BWD behauptete durch einen 3:0 (25:16, 25:12, 25:9)-Erfolg gegen den VC Essen-Borbeck IV die Führung in der Bezirksliga. In derselben Spielklasse musste die Viertvertretung nach einem 2:0 noch eine 2:3-Niederlage (25:18, 25:20, 23:25, 25:27, 4:15) beim TV Walsum-Aldenrade hinnehmen. Das Team bleibt am Tabellenende. Eine deutliche Niederlage kassierte die „Fünfte“ in der Bezirksklasse. Mit 0:3 (6:25, 6:25, 12:25) unterlag die Mannschaft dem Weseler TV.