Zwei nationale Titel für die Belgier in Weseler Diensten

Es war das Wochenende der nationalen Meisterschaften. In Bielefeld gingen traditionell die deutschen Titelkämpfe über die Bühne, während in Houthalen-Helchteren die besten Badminton-Asse Belgiens ermittelt wurden. Und hier trumpften die Belgier in Diensten des (Noch-) Zweitligisten BV Wesel RW auf. Zu zwei nationalen Meisterschaften reichte es für die Rot-Weißen in Flandern.

Ein blitzsauberes Turnier bestritt Marijn Put, die Nummer 1 der Weseler. Erstmals in seiner Karriere reichte es im Einzel zum Sieg, und dies als ungesetzter Spieler. Put dominierte die Konkurrenz, gab in seinen sechs Spielen nicht einen Satz ab. Allein im zweiten Satz des Halbfinals wurde es einmal eng (21:19), im Endspiel verwies er seinen Kontrahenten wieder klar in die Schranken (21:12, 21:12).

Den zweiten belgischen Titel eines Weseler Spielers holte sich Jona van Nieuwkerke im Mixed an der Seite von Lise Jaques. Auch für dieses Duo war das Endspiel eine eindeutige Angelegenheit (21:12, 21:11). Silber gab es für van Nieuwkerke noch im Doppel mit Dylan Rosius (21:19, 19:21, 15:21). Hier kam Marijn Put mit Freek Golinski auf Rang drei. Rowan Scheurkogel musste in der dritten Einzelrunde mit Krämpfen aufgeben. „Er ist aber wieder fit“, stellte BV-Teammanager Andreas Ruth erleichtert fest.

Bei der DM verzichtete Maria Kuse wegen Klausuren an der Uni auf einen Start im Doppel mit Lena Fischer. Für Silke Becker kam in Einzel und Doppel mit Hannah Schröder das Aus in Runde zwei.