Acht Uhr Treffen für ein Fußballspiel – die B-Juniorinnen mussten für ihr erstes Pflichtspiel 2020 früh aufstehen. Aber das hat sich gelohnt: Beim SV Kutenhausen/Todtenhausen zogen die Bommeranerinnen mit 4:0 in die dritte Westfalenpokal-Runde rein – ein guter Auftakt für ein spannendes halbes Jahr, das auf die Mannschaft des Trainerteams Iris Kuhnt und Marco Gallardo wartet.

„Wir sind zum Glück gut durchgekommen und wurden schön mit Kaffee empfangen“, berichtet Kuhnt von der zwei Stunden langen Fahrt zum Auswärtsspiel im Mindener Stadtteil Kutenhausen.

Bommerns Trainerin: „Am Anfang sind wir geschwommen“

Annabel Noelle traf gegen Kutenhausen zum 3:0 – spätestens da war klar, dass die Wittenerinnen als Sieger vom Platz gehen würden. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Dort warteten in der ersten Halbzeit aber der Gegenwind und ein stürmischer Gegner: Der SVKT spielt zwar wie Bommern in der Bezirksliga, machte aber Druck.

„Wir sind am Anfang etwas geschwommen“, so Kuhn – bis Nela Schlott das Spiel mit dem Bommeraner Führungstreffer nach einem Alleingang auf den Kopf stellte.

Auch nach der Pause, als die Bommeranerinnen mit dem Wind spielten, übernahmen zuerst die Gastgeberinnen das Kommando. Ein toller Distanzschuss in den rechten Winkel von Joelle Mette nach einer kurz ausgeführten Ecke sorgte aber für die Vorentscheidung. „Und ab da war es ein toller Auftritt.“

Annabel Noelle und Anita Orlov erhöhten in der Schlussphase noch auf 4:0 für Bommern. Ein Sieg, der nach einer schwierigen Vorbereitung nicht unbedingt so vorherzusehen war.

Trainiert wird montags, mittwochs und freitags

„Wir trainieren dreimal die Woche, die meisten schaffen es zweimal zum Training“, sagt Kuhnt. „Es waren aber auch einige krank.“ Ein Testspiel am kommenden Wochenende bleibt noch, am 1. März beginnt beim Tabellennachbarn FC Iserlohn II die Rückrunde in der Bezirksliga.

Bommern ist zwar Fünfter, aber nur fünf Punkte hinter Spitzenreiter Berghofen. „Wir wollen gerne da oben bleiben, mit den ersten Mannschaften mitspielen – in der Hinrunde haben wir zum Beispiel gegen Hohenlimburg unglücklich verloren.“

Eine Niederlage, die jetzt den Unterschied zwischen Platz zwei und fünf ausmacht.

Die Mädchen des SV Bommern suchen immer Verstärkung

Für etwa die Hälfte der Mannschaft ist die Rückserie die letzte als Jugendspielerin, danach geht es in den Damenbereich. „Etwa die Hälfte der Mannschaft geht raus, dafür kommen etwa genau so viele Spielerinnen aus der U15 nach“, blickt Kuhnt nach vorne – das ist im Mädchenbereich nicht in jedem Verein selbstverständlich.

Aber Marco Gallardo betont: „Auch wir sind immer wieder auf neue Spielerinnen angewiesen, freuen uns über jede Spielerin ab zehn Jahren, die anfangen will oder zu einem Probetraining kommt.“

Im Westfalenpokal geht es gegen Regionalligist Rhade

Dass die Mannschaft es auch jetzt schon mit Erwachsenen aufgenommen, hat sie in einem Test bewiesen. Beim 0:2 gegen die eigenen Damen I fand Kuhnt Bommerns B-Mädchen gleich stark. Mindestens eine deutlich härtere Prüfung wartet aber in der Rückrunde, dann wieder im Westfalenpokal.

Am 29. März kommt der Tabellenführer der zwei Klassen höheren Regionalliga nach Witten – Gegner in der dritten Pokalrunde ist der SSV Rhade.

Kontakt zum Trainerteam für interessierte Spielerinnen: Iris Kuhnt unter 0151 / 19 41 42 56.