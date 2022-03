4:0! SV Herbede stürmt dank Kraus auf Platz eins

Herbede. Der SV Herbede rupft Weitmar 09 mit 4:0 und schnappt sich damit die Führung in der A-Liga. Ein Spieler drückt der Partie seinen Stempel auf.

Es gibt eine neue Nummer eins in der A-Kreisliga - und das ist der SV Herbede. Im Nachholspiel auf eigenem Platz gegen den SV BW Weitmar 09 machten die Schwarz-Weißen keine Kompromisse, schnappten sich durch den 4:0 (3:0)-Erfolg die Spitzenposition, die bislang TuRa Rüdinghausen inne hatte.

Mann des Abends war ohne Frage SVH-Mittelfeldmann Michael Kraus, der an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt war. Die Herbeder wussten, dass gegen den Tabellen-13. A-Kreisliga ein Pflichtsieg gefordert war, um weiterhin voll im Aufstiegsrennen mitzumischen. Und das zeigten die Gastgeber von Beginn an.

SV Herbede erzielt drei Treffer in 16 Minuten

Bereits sehr früh erspielte sich die Mannschaft, die wieder von Co-Trainer Jan Garzareck betreut wurde, zwei hundertprozentige Chancen und ließ die Gäste nicht ins Spiel kommen. Lediglich über die Chancenverwertung konnte man sich in den ersten zehn Minuten ärgern. Nach 16 Minuten erzielte Michael Kraus dann aber den längst schon fälligen 1:0-Führungstreffer. Nach einem Abstoß von SVH-Torwart Gian-Luca Rexhäuser stimmte die Abstimmung bei den Gästen nicht, sodass Nutznießer Kraus den Ball im Tor unterbrachte.



Gerade mal neun Minuten später traf der flinke Techniker erneut, diesmal sehenswert per Lupfer aus 20 Metern. Weitere sieben Minuten später sorgte dann Leonard Putz nach einem Freistoß von Kraus für die Vorentscheidung - 3:0 (32.). In Durchgang zwei schalteten die Wittener, bei denen Cheftrainer Jan Kastel(Corona-Infektion) daheim die Daumen drückte, gleich ein paar Gänge zurück. Kraus aber hatte noch nicht genug, langte in der 65. Minute noch einmal hin, erzielte den hoch verdienten 4:0-Endstand. Damit untermauerte der Ex-Bommeraner seine grandiose Form der letzten Wochen. Fünf Tore in den letzten drei Spielen stehen ihm in der Rückrunde zu Buche. Am Ende ließen die Wittener noch die eine oder andere gute Möglichkeit ein wenig fahrlässig liegen, der zwölfte Saisonsieg aber war ohnehin nie in Gefahr.

Spitzenspiel gegen punktgleiche Rüdinghauser am Sonntag

Am kommenden Sonntag (13. März, 15 Uhr) treffen die Herbeder nun im Topspiel zu Hause auf das punktgleiche TuRa Rüdinghausen. Durch den Sieg über Weitmar 09 liegt der SVH nun dank des besseren Torverhältnisses und mit einer Partie mehr auf dem Konto auf Rang eins. Das verspricht ein hoch spannendes Aufeinandertreffen. Vor allem hofft Jan Kastel, gegen seinen Ex-Verein dann wieder an der Seitenlinie stehen zu dürfen.

SVH: Rexhäuser; Putz, Ackermann, Babral, Bräuer (75. Andacic), Sieweke (55. Berg), Schwarz, Sisman (55. Lau), Hope, Kraus, Marmulla (61. Niepmann).

Torfolge: 1:0, 2:0 Kraus (16., 25.), 3:0 Putz (32.), 4:0 Kraus (65.).

