55:81 – aber die Witten Baskets nehmen ein gutes Gefühl mit

Ein 81:55 stand am Ende der Basketball-Oberliga-Partie zwischen dem TVO Biggesee und den Witten Baskets auf der Anzeigetafel. Während die Gastgeber mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel in die Kabinen gingen, fuhren auch die Wittener erhobenen Hauptes nach Hause. Trainer Kurtulus Colak fand die Niederlage mit 26 Punkten nicht schlimm – ihm kam es auf andere Sachen an als aufs Ergebnis.

„Die sind einfach eine richtig starke Mannschaft, haben zwei Amerikaner im Team und machen im Schnitt 98 Punkte pro Spiel. Die bei 81 zu halten, ist schon okay“, so der Trainer.

„Das war eines unserer besseren Spiele“

Und weiter meinte er: „Das war eins unserer besseren Spiele – mit einer Leistung wie heute hätten wir sicher einige Spiele gewonnen, die wir in den vergangenen Monaten verloren haben.“

Angesichts der klar verteilten Rollen gab es wenig Überraschungen, aber die Wittener ließen sich trotz ihrer Chancenlosigkeit nicht hängen, was Colak auch als positives Zeichen vermerkte – und als Signal, dass es bald auch in der Tabelle aufwärts gehen könnte.

Tabelle ist aktuell nicht zufriedenstellend

Zum Jahresabschluss stehen die Wittener mit drei Siegen und sieben Niederlagen in der unteren Tabellenhälfte, durchaus in Abstiegsgefahr. Zum Rückrundenschluss wartet am 11. Januar das Heimspiel gegen den Vorletzten SV Derne II – ein ganz wichtiges Spiel.

„Wenn wir das gewinnen, stehen wir bei vier Siegen, sieben Niederlagen. Natürlich hätte ich es mir auch eher andersherum gewünscht“, räumte Colak ein.

Nach der schlechten Vorbereitung geht es aufwärts

Was ihm Mut macht: „Aber wir hatten eine richtig schlechte Vorbereitung und es war klar, dass die Mannschaft in der Saison wachsen muss. In den vergangenen vier Spielen haben wir jetzt zweimal gewonnen, gegen zwei starke Gegner verloren – es geht aktuell in die richtige Richtung.“