Herbedes A-Jugend verpasst Überraschung, FSV geht unter

Herbede/Witten. Die U19 des SV Herbede verspielt eine 2:0-Führung – es reichte nur zu einem 2:2. Noch bitterer lief es für die B-Jugend des FSV Witten

Die A-Junioren des SV Herbede haben am Wochenende einen Punkt gegen den Tabellendritten JSG Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl-Friedrichsthal geholt. Für die B-Jugend des FSV Witten gab es im Verfolgerduell gegen den FC Brünninghausen eine ganz böse Überraschung.

A-Junioren-Bezirksliga

SV Herbede - JSG Rüblingh./Hillmicke/Iseringh./D.-Friedrichsth . 2:2

Vor dem Spiel hätte Trainer Kevin Lipinski das Ergebnis unter schrieben, doch am Ende war der Herbeder Trainer doch ein wenig enttäuscht: „Nach einer 2:0-Führung will man schon gewinnen. Allerdings hat man gesehen, dass das Ziel Klassenerhalt nicht aus der Luft gegriffen ist.“

Leander Denz triff aus 40 Metern

In der 16. Minute verarbeitete Gjemal Peja einen langen Ball, er umkurvte den Gästekeeper und schob zur Führung ein. Kurz vor der Pause war Peja auch am 2:0 beteiligt. Er hatte einen Pressball mit dem JSG-Schlussmann weit vor dem Tor.

Die Kugel kam zu Leander Denz, der aus fast 40 Metern ins Tor traf. Das Ergebnis war für die Gäste noch schmeichelhaft, da der SV noch einmal die Latte traf.

Fragwürdige Abseitsentscheidung

Die Gastgeber spielten im zweiten Durchgang weiter gefällig, kassierten aber den Anschlusstreffer (65.). Kurz darauf wurde ein Herbeder Schuss noch so eben von der Linie gekratzt. Stattdessen gelang der JSG der Ausgleich. In der Nachspielzeit schossen die Herbeder ein Tor, doch der Schiedsrichter gab es wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht.

Kevin Lipinski: „Er hat sich hinterher bei mir entschuldigt, weil er sich nicht ganz sicher war.“

C-Junioren Bezirksliga

FSV Witten - FC Brünninghausen 0:5

Damit hatten die Wittener ganz und gar nicht gerechnet. Der Tabellenzweite wollte eigentlich den Abstand zum Dritten vergrößern.

Die Partie fing schon sehr unglücklich an, denn nach einem FSV-Fehler in der Hintermannschaft gingen die Brünninghausener schon in der zweiten Minute in Führung. Es kam aber noch schlimmer und durch Treffer in der 13. und 30. Minute lagen die Gäste 0:3 hinten.

Die Köpfe hängen gelassen

Trainer Julian Hohmann sagte: „Das kannten die Jungs nicht, und sie ließen ihre Köpfe hängen. Viel schlimmer war aber, dass sie sich gegenseitig angemeckert haben.“ Das setzte sich auch im zweiten Durchgang fort.

Die Wittener fanden nie zu ihrem Spiel und hatten den aggressiv pressenden Brünninghausenern nichts entgegenzusetzen. So entsprachen die beiden weiteren Treffer in der 38. und 52. Minute auch dem Spielverlauf.

Damit ist der FSV hinter den FC auf den dritten Platz gerutscht. Hohmann erklärte: „Ich glaube, dass das nur ein Ausrutscher war. Doch gerade junge Mannschaften sollten die Möglichkeit nutzen, aus solchen Niederlage zu lernen.