Abschied als Sieger: Martin Freitas verlässt den SV Bommern

Martin Freitas ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Bommern 05 aus Witten. Der Verein und sein Aufstiegstrainer haben sich am Sonntagabend nach mehreren Gesprächen einvernehmlich getrennt. Der Zeitpunkt kam etwas überraschend – für Außenstehende zumindest.

Schließlich haben die Bommeraner am Sonntag mit dem 4:1 über Adler Riemke den zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen ist vorhanden und der Klassenerhalt wäre sicherlich kein Wunder. Doch bei Martin Freitas hat die sportliche Situation in Bommern nicht die Hauptrolle gespielt.

Freitas muss aus privaten Gründen immer wieder nach Spanien

„Ich habe im privaten Bereich viele schwere Aufgaben zu bewältigen. Ich bin in immer kürzeren Abständen auch mal für längere Zeit in Spanien. Es ist nicht abzusehen, dass sich das in den kommenden Wochen oder gar Monaten ändern wird“, so Freitas.

Schon vor dem Match gegen Riemke hatte der 53-Jährige drei Spiele in Folge verpasst, so könne man seiner Meinung nach keine Mannschaft in der Bezirksliga betreuen: „Jeder, der mich kennt, weiß dass ich eine Aufgabe zu 100 Prozent erledigen will. Wenn ich das nicht kann, kann ich das auch nicht von der Mannschaft verlangen.“

„Ich habe ein paar Freunde dazugewonnen“

Er dankt ausdrücklich Uli Haß und und Kirsten Burkhart vom Bommeraner Hauptvorstand, die ihn in alle Belangen unterstützt hätten. Sein schönes Fazit über die Zeit beim SV Bommern lautet: „Ich bin als Fremder gekommen, und wenn ich jetzt gehe, habe ich ein paar Freunde dazugewonnen.“

Der Tabellenfünfzehnte der Bezirksliga hat nun bis zum Beginn der Vorbereitung, die schon im Januar beginnt, sich nach einem neuen Trainer umzusehen.

Einen Nachfolger hat der SV Bommern in der Hinterhand

Florian Brommer, der sportliche Leiter des Bezirksligisten, kann zwar keinen Erfolgscoach aus dem Hut zaubern, doch unvorbereitet ist er nicht: „Die Mannschaft steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat seit Sonntag zwölf Punkte. Da wäre es überraschend, wenn sich ein Vorstand keine Gedanken machte.“

Wer die Nachfolge von Martin Freitas übernimmt, will Brommer erst zu Beginn der kommenden Woche bekanntgeben: „Wir sind noch in Gesprächen, die erst ordentlich abgeschlossen werden müssen.“

Brommer ist sich sicher, dass der Freitas-Nachfolger ein funktionierende Mannschaft übernehmen wird: „Auch wenn die Niederlagenserie ein wenig an den Nerven gezehrt hat, ist das Mannschaftsgefüge auf jeden Fall intakt. Die Jungs haben mir und dem Vorstand zu erkennen gegeben, dass sie die Bezirksliga unbedingt halten wollen.“

Verstärkung auf dem Transfermarkt gibt es wohl keine

Sehr unwahrscheinlich ist, dass die Bommeraner auf dem Transfermarkt tätig werden, denn dazu sind die finanziellen Mittel nicht da.

Der neue Trainer wird das erste Testspiel am 12. Januar gegen den SV Hohenlimburg mit dem gleichen Kader bestreiten, der am Sonntag Riemke mit 4:1 bezwungen hat. Das könnte ein gutes Omen sein.