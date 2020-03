Erfurt. Famose Ausbeute für die DJK BW Annen bei der Leichtathletik-Hallen-DM der Senioren. Allein Frauke Viebahn schnappt sich vier Titel in Erfurt.

Acht Starts, sieben Medaillen - das war die Ausbeute der beiden Athletinnen der DJK BW Annen, Frauke Viebahn und Christine Wenzel, bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt. Mit vier Goldmedaillen war Viebahn zudem eine der erfolgreichsten Aktiven überhaupt.

Im Vorlauf über 60 Meter begann sie mit guten 8,94 Sekunden, ließ die Konkurrenz in der W 60 schon weit hinter sich. Im Finale steigerte sie sich um eine weitere Hundertstel und gewann Gold mit rund drei Metern Vorsprung. Nummer zwei folgte erwartungsgemäß im Hochsprung. In Erfurt sprang Frauke Viebahn fehlerfrei bis 1,45 m. Dann hörte sie mit Rücksicht auf den wenig später folgenden 200-Meter-Lauf auf. Über die Hallenrunde legte die Wittenerin mit 29,61 sek. eine sehr gute Zeit hin und gewann mit einer Sekunde Vorsprung.

Ein Zentimeter entscheidet beim Weitsprung über Gold und Silber

Am zweiten Tag stand dann noch der Weitsprung auf dem Programm. Hier hatte die BWA-Athletin nicht unbedingt mit Gold gerechnet, da sie mit Petra Herrmann eine starke Konkurrentin hatte. Am Ende war es nur ein Zentimeter, der die beiden trennte. Viebahn gewann in einem spannenden Wettkampf mit einer prima Weite von 4,45 Metern Goldmedaille Nummer vier.

1,45 Meter übersprang Frauke Viebahn (BW Annen) bei der DM - das brachte ihr Gold. Foto: Wolfgang Birkenstock

Auch Christine Wenzel, im ersten Jahr der neuen Altersklasse W 55, war noch nie so erfolgreich bei Deutschen Meisterschaften aktiv. Mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille holte sie das für sie bestmögliche Ergebnis. Im Speerwurf sicherte sie sich mit einer guten Weite von 28,55 m die Silbermedaille. Gold stand fest, aber um Silber und Bronze kämpften mit ihr drei weitere Athletinnen, alle mit ähnlichen Meldeleistungen. Ähnlich war die Situation im Hochsprung. Auch hier erkämpfte sich Wenzel die Silbermedaille – gemeinsam mit einer anderen Athletin, die ebenfalls 1,27 Meter ohne Fehlversuche übersprang.

Die dritte Medaille – diesmal die bronzene – gab es dann im Kugelstoßen. Hier war die Reihenfolge eigentlich schon vor Beginn des Wettkampfs klar. Mit 11,78 m war Wenzel zwar nicht ganz zufrieden, aber für den dritten Platz reichte die Weite. Im Diskuswurf war von vornherein klar, dass sie hier keine Medaillenchance hat. Aber etwas weiter hätte sie schon gerne geworfen. Am Ende musste sich die Wittenerin mit 24,83 Metern und Rang sieben bescheiden.