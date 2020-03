Es scheint für Schwergewichtler Jonas Schreiber mittlerweile schon beinahe so etwas wie ein Fluch auf Deutschen Meisterschaften zu liegen. Zum Sprung aufs oberste Podest reichte es auch jetzt bei den U 21-Titelkämpfen in Brandenburg wieder nicht - Silber ist für den Hünen von der SU Annen dennoch ein prima Erfolg. Zudem gab’s eine überraschende Bronzemedaille für die Jüngste im Bunde.

„Unsere Bilanz kann sich insgesamt sehr gut sehen lassen - wir sind absolut zufrieden“, sagte Trainer Marcel Haupt nach den Turnieren in Frankfurt/Oder. Wobei er den Vergleich der beiden Annener Trainerteams schon gerne zu seinen Gunsten entschieden hätte. In der Vorwoche holten die U18-Talente von Stefan Oldenburg und Andreas Altergott einmal Gold und zweimal Bronze, diesmal gab’s für Haupt und Roman Paris, die die U21-Junioren betreuten, einmal Silber und einmal Bronze. Alles in allem fünfmal Edelmetall für die Unioner bei der DM, das ist wirklich eine eindrucksvolle Quote.

An Losseni Koné kommt Schreiber diesmal nicht vorbei

Wobei vor allem Jonas Schreiber natürlich nicht ganz einverstanden war mit seinem Abschneiden. Der 19-jährige Siegerländer, der im Januar schon Vizemeister bei den Männern geworden war, galt ohne seinen Dauerrivalen Erik Abramov (Potsdam) als klarer Favorit auf Gold. Nur der Hamburger Losseni Koné stand da noch irgendwie im Weg. Doch bevor es zum Duell mit Schreibers Kollegen aus dem DJB-Kader kommen sollte, räumte der SUA-Judoka nach einem Freilos in Runde eins drei Kontrahenten aus dem Weg. Oscar Kotulla (Berlin) knackte er nach 103 Sekunden, Tim Winsloe (Lauf/Bayern) besiegte er per Haltegriff nach gut zwei Minuten, Daniel Udsilauri (Erbach/Baden-Württemberg) war nach 107 Sekunden ebenfalls am Boden geschlagen.

Knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt: Alessio Murrone (SU Annen). Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Im Finale war Jonas klar der bessere Kämpfer“, attestierte Trainer Marcel Haupt, doch die einzige Wertung ging an den Hamburger Koné. „Das war aber eigentlich gar nix - Jonas fiel nach dem Seoi-nage auf den Bauch, nicht auf die Seite“, ärgerte sich der Coach. Der Mattenleiter verhängte nur zwei Strafen gegen Schreibers Gegner, die dritte wollte nicht mehr hinzukommen. „Jonas’ Anspruch war natürlich der Titel, aber die DM war insgesamt eine gute Standortbestimmung“, so Haupt.

Leticia Jung zeigt starke Leistung

Dass es neben dieser silbernen noch eine weitere Medaille bei der Junioren-DM für die Annener geben würde, damit konnte man vor allem bei Nachrückerin Leticia Jung nicht rechnen. Sie ging in der 44-kg-Klasse an den Start, hatte sich die Qualifikation dazu durch Rang drei bei den U18-Titelkämpfen erworben. Da der Europacup in Zagreb abgesagt wurde, reiste Jung kurzerhand am Samstag auch nach Brandenburg. „Leticia hat hier eine starke Leistung abgerufen - und das als U18-Athletin“, lobte Marcel Haupt. In der Vorrunde gewann sie in ihrer Gruppe zwei von drei Duellen, zog damit ins Halbfinale ein. Nach der dortigen Niederlage gegen die spätere Titelträgerin Katharina Löb (Düsseldorf) hatte die Annenerin wie in der Vorwoche Bronze sicher. „Man hat ihr schon angemerkt, wie groß die Aufregung in der höheren Altersklasse für sie war“, stellte Haupt fest.

Fragwürdige Wertung gegen Alessio Murrone

Gerade eben noch bei der Sportlerehrung für den U18-Titel 2019 ausgezeichnet, legte Leticia Jung (hier neben Kjell Kämmers) Bronze bei der U21-DM nach. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

An einem Podestplatz knapp vorbeigeschrammt ist in Frankfurt/Oder Annens Alessio Murrone. In der 60-kg-Kategorie trumpfte er zu Beginn eindrucksvoll auf, gewann nach einem Freilos zum Auftakt die folgenden beiden Kämpfe vorzeitig. Erst gegen Alexander Wegele (M’gladbach) zog er „nach einer fragwürdigen Wertung“, so Haupt, den Kürzeren. Im kleinen Finale stand Murrone dann Patrick Weisser (Bad Aibling) gegenüber und lief nach 1:23 Minuten in einen Konter, nahm somit nur Rang fünf mit nach NRW. „Das war schade für Alessio. Bis zum Halbfinale hatte er alles richtig gemacht“, sagte Haupt.

Für die vier weiteren SUA-Starter ging es im Klassement nicht ganz so weit. Cara Sachse (-52 kg) blieb nach einem guten Turnier in der neuen Gewichtsklasse immerhin ein passabler neunter Rang. Nach ihrer Niederlage zu Beginn kämpfte sie sich mit zwei schnellen Siegen durch die Trostrunde, wurde dort von Pia-Sophie Suter (Frankfurt/Oder) gestoppt. Ebenfalls vorzeitig ausgeschieden sind bei der U 21-DM Lukas Romahn (-66 kg), Moritz Vieregge (-73 kg) und Noel Appel (-81 kg).