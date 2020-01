Witten. Die Zweite von BW Annen holt einen Punkt. Die dritte geht leer aus. Und auch Annens Erste hatte schon fast nicht mehr an den Dreier geglaubt.

Aufholjagd! Nur die Erste von BW Annen gewinnt ihre Partie

Ein Punkt war fast schon weg für die Landesliga-Volleyballerinnen von BW Annen. 14:20 stand es im vierten Satz gegen FdG Herne, die Hernerinnen damit kurz vor dem 2:2-Satzausgleich. „Wir haben aber trotzdem an uns geglaubt und hatten auch das nötige Quäntchen Glück“, beschrieb Trainer Thomas Urban das, was dann folgte.

Punkt für Punkt holte Annen auf, glich zum 23:23 aus, in der Verlängerung sorgte Lena Russak schließlich für das 27:25 – und sicherte den Annener Dreier nach vier umkämpften Sätzen (25:27, 25:17, 25:20, 27:25) – die erfolgreiche Revanche für das 2:3 im Hinspiel.

Der zweite Sieg 2020 war ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Zweite Mannschaft verliert 2:3 beim Schlusslicht

Nicht so gut lief es für die zweite und dritte Mannschaft: In der Bezirksliga unterlag BWA II dem Schlusslicht VfL Kemminghausen 2:3 (19:25, 27:25, 25:21, 13:25, 12:15), muss damit weiter um den Klassenerhalt zittern. „Das Spiel war leistungsmäßig eine Achterbahnfahrt“, haderte Trainer Ralf Beste – so startete BWA im ersten Satz mit 6:0-Führung, gab diesen aber noch ab.

Auch im Tiebreak stand es schon 7:3, angepeitscht von lautstarken Fans drehte der VfL die Partie aber.

Junge dritte Mannschaft hat keine Chance auf einen Satzgewinn

In der Bezirksklasse verlor das Nachwuchsteam BWA III glatt 0:3 gegen den TuS Hattingen II (14:25, 21:25, 21:25): Vor allem mit den Hattinger Aufschlägen hatte Aufsteiger BWA durchweg große Probleme, war am Ende chancenlos.

Die Aufstellungen der Mannschaften:

BWA: Böde, Diedrichsmeier, Lesch, Korbmacher, Müller, Piewek, Russak, Weber, Wodrich, Zühlk.

BWA II: Aus der Wischen, Biskupek, Dühr, Kilzer, Meier, J. Ochs, M. Ochs, Forster, Schlott.

BWA III: Herhaus, Kapsa, Markoswski, Obermeier, Piewek, Spiaczka, Senger, Teuber.