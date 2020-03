Witten. Der VfB Annen schnappt sich Platz eins in der A-Kreisliga. Das 4:1 gegen Wiemelhausen II ist kaum in Gefahr. Ärger über Stockums Spielausfall.

Der VfB Annen hat wieder die Tabellenführung in der A-Kreisliga übernommen. Die Jabsen-Kicker bezwangen am Sonntag die Reserve von Concordia Wiemelhausen mit 4:1 (2:0) und verwiesen damit den TuS Stockum wegen des besseren Torverhältnisses vorerst auf Platz zwei.

Die Zuschauer sahen auf dem Kunstrasen des Wullenstadions eine sehr einseitige Partie. In der ersten Halbzeit setzten die Gastgeber die Concordia gleich unter Druck, und das Match lief nur in Richtung Concordia-Kasten. Trainer Matthias Jabsen freute sich: „Unser Torwart brauchte nicht einmal einzugreifen. Wir hätten zur Pause schon viel deutlicher als mit 2:0 führen müssen.“ Vincent Holthaus brachte den Ball aber genau so wenig im Wiemelhauser Tor unter wie Tim Marmulla.

In der 27. Minute ließ dann Denis Vogel mehrere Bochumer aussteigen und vollstreckte eiskalt zur 1:0-Führung. Kurz danach vereitelte der Concordia-Schlussmann eine weitere Holthaus-Chance mit einer schönen Fußabwehr. Das mehr als verdiente 2:0 fiel aus einer Standardsituation: Kevin Thume jagte den Ball aus 20 Metern in den linken Winkel.

Tim Marmulla vollendet prima Kombination - da frohlockt der Trainer

Nach dem Seitenwechsel kamen dann aber die Wiemelhauser etwas stärker auf. Jabsen erkannte: „Da waren wir nicht immer hundertprozentig bei der Sache.“ Logische Folge war der Anschlusstreffer in der 57. Minute. Anschließend wurden die Gäste noch aktiver, der Ausgleich lag aber in weiter Ferne.

Brachte seinen VfB Annen mit 1:0 in Führung: Denis Vogel (re.). Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Es war dann Tim Marmulla, der die Annener wieder zurück in die Spur brachte. Denis Vogel kam in der 79. Minute über die linke Seite bis zur Grundlinie und brachte den Ball hart vor das Tor. Marmulla sprintete in die Flanke hinein und jagte die Kugel zum 3:1 ins Netz. „Ein Traumtor,“ schwärmte Jabsen. Eines der ganz anderen Sorte war Philipp Schliewe vorbehalten. Der Annener Coach schildert ein Gespräch mit dem linken Verteidiger: „Philipp kam zu mir und sagte: ,Trainer, ich habe geträumt, dass ich ein Tor mache’. Er bat mich, dass er bei Standardsituationen mit nach vorne dürfe.“ Der Trainer hatte angesichts der klaren Verhältnisse keine Einwände, und Schliewes nächtliche Phantasien wurden Realität. Sechs Minuten vor dem Ende fiel ihm der Ball vor die Füße - trocken machte er den 4:1-Endstand aus kurzer Distanz klar.

Matthias Jabsen war trotz des Sieges verärgert über den Spielausfall in Stockum: „Der TuS Hattingen II hat wegen Personalproblemen abgesagt, dabei gibt es dort genügend Mannschaft zum Auffüllen. Ich halte das für Wettbewerbsverzerrung.“

Torfolge: 1:0 Vogel (27.), 2:0 Thume (38.), 2:1 (57.), 3:1 Marmulla (74.), 4:1 Schliewe (84.).