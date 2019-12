Annen. Ein Doppelspieltag wartet auf Frauen-Tischtennis-Drittligist BW Annen. Warum sich das Team in Poppenbüttel eher etwas ausrechnet als in Hannover.

Blau Weiß Annen: In Poppenbüttel werden Karten neu gemischt

Die Damen der DJK Blau-Weiß Annen reisen zum Abschluss der Vorrunde zu einem Doppel-Spieltag in den Norden. Der Drittligist tritt am Samstag beim Spitzenreiter Hannover 96 an und einen Tag später beim SC Poppenbüttel.

In Hannover werden die Blau-Weißen ohne Chance sein. Der Tabellenführer hat bislang erst einen Punkt abgegeben und geht auch am Samstag ab 14 Uhr an der Wasserkampstraße als großer Favorit in die Partie. Ohnehin galten die Frauen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt schon vor dem Saisonstart als der heiße Kandidat für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Zweite Liga.

Annens Jennifer Jäger tritt die Reise in den Norden nicht an

Auf die DJK Blau-Weiß Annen, unser Bild zeigt Oxana Fadeeva, wartet im Norden ein Doppelspieltag. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Maria Shilba war nach ihrem Auslandsjahr wieder in die Mannschaft zurückgekehrt und steht momentan auf dem zwölften Platz der Einzelrangliste der Liga. Herausragend in dem Hannoveraner Team ist die Japanerin Shiho Ono, die den Niedersachsen aber nicht immer zur Verfügung steht. Vielleicht hätte Tatsiana Bahr etwas gegen Ono ausrichten können, doch sie wird noch eine geraume Zeit mit ihrer Knieverletzung ausfallen.

Annen wird mit einer anderen Besetzung als noch beim 5:5 in Niestetal die Reise in den Norden antreten. Jennifer Jäger wird nicht mit dabei sein. Dafür tritt Lisa Straube an Brett vier an. Sie ergänzt das Trio Oxana Fadeeva, Ingrida Preidziute und Natalia Zerebina. Wie die Doppel aussehen werden, wird erst am Spieltag entschieden.

Annens Geschäftsführer Rabaca glaubt nicht an eine Überraschung in Hannover

Annens Geschäftsführer Paulo Rabaca, der die Mannschaft bei ihrer Reise in den Norden begleiten wird, glaubt nicht, dass es in Hannover zu einer großen Überraschung kommen kann: „Wenn wir dort zwei oder drei Begegnungen gewinnen, dann ist das in Ordnung.“ In Poppenbüttel werden die Karten dann ganz neu gemischt.

Die Partie, die um 11 Uhr morgens beginnt, hat auch schon eine ganz andere Bedeutung als die in Hannover. Die Hamburgerinnen haben wie die Blau-Weißen bislang fünf Punkte auf dem Konto und würden bei einem Sieg an den Wittenerinnen vorbeiziehen.

Aufsteiger aus Poppenbüttel will die Klasse halten

Poppenbüttel hat sich in der letzten Saison den Titel in der Regionalliga Nord gesichert. Zum Saisonstart holte man die international erfahrene Galila Nasser mit ins Boot. Einige Spielerinnen haben auch schon in der 2. Bundesliga gespielt. Die Gastgeberinnen haben sich zum Saisonstart den Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben und würden dem mit einem Sieg gegen Annen ein Stück näher kommen.