Ein recht erfolgreiches Wochenende hatten die Volleyball-Teams der DJK Blau-Weiß Annen. Die Landesliga-Damen und das Bezirksklassen-Team fuhren Siege ein.





Damen-Landesliga

TV Gerthe - DJK BW Annen 0:3 (11:25, 14:25, 21:25). „Ein echt guter Auftritt von uns“, freute sich Thomas Urban, Trainer der Annener Landesliga-Damen, über den glatten Sieg beim Aufsteiger TV Gerthe. Dabei betonte der Annener Trainer: „Für uns ist es nicht selbstverständlich, in drei Sätzen zu gewinnen.“

Vor allen in den ersten beiden Durchgängen dominierte Blau-Weiß. Danach verlor man etwas die Linie, so dass der dritte Satz zu einer knappen Angelegenheit wurde. Gleichzeitig kamen die sich tapfer wehrenden Bochumerinnen auf. Doch in abgeklärter Manier schafften es die BWA-Damen, den Drei-Satz-Erfolg einzutüten.

Drei Spiele, drei Siege – so lautet die makellose Bilanz nach der Winterpause. Durch diese kleine Serie haben sich die Blau-Weißen im sicheren Mittelfeld festgesetzt. Am Sonntag, 2. Februar, bekommen sie es mit dem wohl stärksten Team der Liga zu tun. Im Heimspiel empfangen die BWA-Damen den souveränen Tabellenführer Lüner SV (15 Uhr, Viehmarkthalle). „Wir wollen wieder ein zäher Gegner sein”, hofft Thomas Urban mit Blick auf das spektakuläre Hinspiel. Auch damals waren die Annenerinnen Außenseiter -- und gewannen knapp mit 3:2.

BWA: Sabrina Daske, Julia Diedrichsmeier, Anne Korbmacher, Jennifer Lesch, Catharina Müller, Marion Roskocz, Lena Russak, Lina Weber, Jennifer Wodrich, Malin Zühlke.





BWA-Trainerin Jennifer Lesch hatte ihr Team bestens eingestellt. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Damen-Bezirksliga

DJK BW Annen II - VSC Dortmund 0:3 (6:25, 6:25, 16:25). Das war zu wenig: Auch wenn es gegen den souveränen Aufstiegskandidaten VSC Dortmund ging – bei ihrer 0:3-Heimpleite verkauften sich Annens Bezirksliga-Volleyballerinnen unter Wert.„Das war indiskutabel“, meinte Trainer Ralf Beste zur Leistung seines Teams in den ersten beiden Sätzen. Erst in Durchgang drei steigerten sich die Blau-Weißen und hielten mit dem Favoriten lange Zeit gut – immerhin bis zum 13:15-Rückstand. „In dieser Phase haben wir gut gespielt“, lobte Ralf Beste sein Team, das in Minimalbesetzung antreten musste und am Ende trotz der passablen Vorstellung im dritten Satz leer ausging.

Schon am nächsten Wochenende steht für die Annener Bezirksliga-Damen das nächste Heimspiel an, und zwar wieder gegen ein Spitzenteam. Am Samstag, 1. Februar, kommt der Zweite TV Gerthe II in die Halle der Erlenschule (15 Uhr). Dann will sich das Beste-Team rehabilitieren für die Schlappe gegen den VSC Dortmund.

BWA: Alisa Aus der Wischen, Vanessa Biskupek, Samira Dühr, Johanna Kilzer, Ineke Meier, Jasmine Ochs, Nina Schlott.



Damen-Bezirksklasse

DJK BW Annen III - TG RE Schwelm II 3:1 (25:16, 23:25, 25:11, 25:21). Das war ein kleines Husarenstück: Obwohl sie nur mit einem Mini-Team antreten konnten, gewannen die Bezirksklassen-Volleyballerinnen von Blau-Weiß Annen III mit 3:1 gegen die Schwelmer Reserve. Die beiden jungen Teams lieferten sich ein lange umkämpftes Spiel. Dabei überzeugten die Annenerinnen um Trainerin Jennifer Lesch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. So schafften sie es immer wieder, sich aus dem einen oder anderen Tief herauszuspielen.

BWA: Carla Baumann, Sonja Ghasemi, Isabelle Kapsa, Leni Markowski, Lina Obermeier, Lena Piewek, Tabea Senger.