Bommern trifft spät zum Sieg gegen Schnee und bekommt Hilfe

Der SV Bommern II marschiert weiter Richtung B-Liga-Meisterschaft – nach dem Bommeraner Derbysieg bei den SF Schnee durften sich aber auch die Gastgeber als moralischer Sieger führen.

Der Vorletzte führte nämlich 1:0, musste kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen und zehn Minuten vor dem Ende das 1:2 – und das gegen den Tabellenführer. „Es überwiegt tatsächlich die Enttäuschung“, meinte Schnees Sebastian Hennig trotzig, „aber die drei Punkte holen wir uns dann im Nachholspiel am Donnerstag gegen Annen.“

Bommern jubelte nicht nur wegen des späten Siegs, sondern auch weil Herbede II dem VfB Langendreerholz ein 1:1 abrang – Bommern hat seinen Vorsprung dadurch auf acht Punkte ausgebaut. Hammerthal verlor trotz einer guten Leistung gegen RW Langendreer.

Die Partien im Überblick:

FC Sandzak - VfB Annen II 4:2

Der neue erste Verfolger des Spitzenreiters aus Bommern kommt aus Hattingen. Dabei hätte auch Annen II auf den zweiten Rang springen können. Annen konnte zwar den ersten Rückstand ausgleichen, nach der ersten Aufholjagd reichte es in der Schlussphase nicht für eine zweite – schon gar nicht in Unterzahl.

Mit einem Auswärtssieg auf Asche bei den SF Schnee am Donnerstag könnte Annen aber wieder nach Punkten mit Sandzak gleichziehen.

Tore: 1:0 (13.), 2:0 (23.), 2:1 Loua (47.), 2:2 Loua (74.), 3:2 (77.), 4:2 (83.).

Meyer schießt Bommern zum späten Sieg

SF Schnee - SV Bommern II 1:2



Enttäuschung bei den Sportfreunden, Riesenjubel beim SV Bommern II. „Wie Bommern sich gefreut hat, sagt alles über das Spiel“, sah Sebastian Hennig seine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter.

Louis Valentin besorgte die Führung – „das war der einzige Schuss der ersten Hälfte“, wie Bommerns Trainer Thomas Nockenberg bemerkte, während er die Chancenverwertung seines Teams anprangerte. Hälfte zwei verlief ausgeglichen – Alex Meyer sorgte dann für den späten Jubel.

„Wir sind froh über den Sieg – dass das kein schönes Fußballspiel würde, war uns vorher klar“, meinte Nockenberg als Fazit.

Tore: 1:0 Valentin (18.), 1:1 Müller (44.), 1:2 Meyer (84.).



Herbede leistet Bommern Schützenhilfe

Langendreerholz - SV Herbede II 1:1

Nach einem verpatzten Start lief Herbede beim Spitzenteam aus Langendreerholz lange einem Rückstand hinterher – und wurde durch Robin Messingfeld belohnt.

Die Herbeder freuten sich über den Punkt (Nummer 20 in dieser Saison) und helfen dadurch mit, dass Bommerns Führung an der Spitze wächst, denn Langendreerholz ist nun nur noch Dritter.

Tore: 1:0 (4.), 1:1 Messingfeld (50.).

Nur das Ergebnis ärgert Hammerthals Bosco

Hammerthaler SV - RW Langendreer 1:3



Eine einzige „Unachtsamkeit“ (Trainer Alfonso Bosco) brachte den Hammerthaler SV in einem ausgeglichenen Spiel gegen RW Langendreer in der ersten Hälfte in Rückstand. Nach der Pause drehte Hammerthal aber auf.

Wir waren voll im Spiel, haben aber nach dem 1:1 vergessen, das zweite Tor zu machen“, ärgerte sich Bosco – Marzinkowski traf zunächst nach einem Standard; aber auch die Gäste nutzten einen ruhenden Ball zur erneuten Führung – ärgerlich abgefälscht. In der Schlussphase tat sich der HSV schwer, noch den entscheidenden Treffer zu landen, stattdessen fing er sich noch einen Konter.

„Wir müssen die Schuld für dieses Ergebnis nur bei uns suchen“, meinte Bosco, „eigentlich bin ich nur mit dem Ergebnis unzufrieden.“

Tore: 0:1 (33.), 1:1 Marzinkowski (63.), 1:2 (72.), 1:1 (90.+4).

Heven II gibt 2:0-Führung aus der Hand

TuS Heven II - TuS Blankenstein II 2:3



Auf acht Punkte hätte der TuS Heven II die Reserve des TuS Blankenstein in der Tabelle distanzieren können – und stand auch schon kurz davor.

Die 2:0-Führung nach einer halben Stunde reichte aber nicht – und fünf Minuten vor dem Ende machten die Hattinger tatsächlich noch das bittere 2:3 am Haldenweg.

Tore: 1:0 Sonntag (15.), 2:0 König (29.), 2:1 (34.), 2:2 (54.), 2:3 Völzke (85.).

Einen ausführlicheren Spieltagsrückblick lesen Sie online auf waz.de/sport-wit