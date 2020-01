Bommerns Reserve überrascht gegen den Tabellenzweiten

Die beiden Wittener Handball-Bezirksligisten haben am Wochenende Siege eingefahren. Der HSV Herbede gewann gegen Recklinghausen, der TuS Bommern II holte unerwartet zwei Punkte gegen den Tabellenzweiten Riemke.

Bezirksliga

HSV Herbede - HTV RE 27:24 (13:10)

Eine exzellent funktionierende 3-2-1-Deckung war am Samstagabend der Schlüssel zum Erfolg. Trainer Mark Weiß freute sich über die Defensivleistung: „Wir haben so den sonst so starken Recklinghäuser Rückraum völlig aus dem Spiel genommen.“

Herbede führte schon mit 12:7, bevor die Gäste zur Pause auf 13:10 herankamen. Recklinghausen spielte im zweiten Durchgang fast immer mit sieben Feldspielern. Die Gastgeber trafen aber nur einmal das leere Tor. Weiß hatte Verständnis: „Das lag auch daran, dass wir uns noch nicht an die Hardenstein Halle gewöhnt haben.“ Der HSV-Sieg geriet aber nie in Gefahr.

HSV: Filter (1), Gajowski; Bottländer, Peeren, Schmitz (5/1), Busch, Marius Windfuhr (2), Hake (6), Hoffmann (1), Vohmann (4), Trösken (4/1), Jonathan Windfuhr (2), Meuren, Filla (2), Schauer.

TuS Bommern II - Teut. Riemke 35:29 ( 18:17)

Dieser Sieg war wichtig im Abstiegskampf. „Die Pause war wichtig, um den Kopf frei zu bekommen. Wir haben die Fehlerquote sehr gering gehalten“, lobte Trainer Jens Berger. Bis zur Pause (18:17) blieb es aber noch sehr eng. Anders als in den letzten Wochen blieb die Leistung der Gastgeber nach dem Seitenwechsel konstant gut.

Der TuS setzte sich bis zur 40. Minute auf 25:19 ab. Riemke hatte lediglich noch ein starke Phase, als die Bommeraner in Unterzahl spielten. Das 29:26 (53.) machte den TuS aber nicht mehr nervös. Bommern könnte nun in den nächsten Wochen den Kontakt zum Mittelfeld herstellen.

TuS: Fleischer, Maiwald; Mallach (2), Schreiber (4), Frank (4), Lichota, Jungermann (6), Körner (4), Fabian Jung (9/3), Drajczor, Prior (3), Marius Jung, Eichmeyer (1), Bartels (2).