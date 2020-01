Budenzauber in der Wittener Husemannhalle

Los geht’s! Mit dem Sparkassen-Hallencup der Reservemannschaften wird an diesem Wochenende in Witten die Zeit des Budenzaubers eingeläutet. Insgesamt zwölf Zweit- und Drittvertretungen der hiesigen Fußballclubs spielen Samstag (ab 14.30 Uhr) und Sonntag (ab 12.30 Uhr) in der Fritz-Husemann-Sporthalle um den Titel.

Diesmal verspricht der Turniermodus mächtig Spannung. Denn in den zwei Sechser-Gruppen müssen die Favoriten richtig konzentriert zu Werke gehen, um einen der beiden ersten Plätze zu ergattern. Denn nur so geht’s ins Halbfinale und damit zum Turnier der Erstvertretungen eine Woche später (11. und 12. Januar). Die vier besten Reserveteams lösen jeweils ein Teilnahme-Ticket und dürfen sich Hoffnungen auf die ganz große Überraschung machen.

Bis dahin sind für jedes Team allerdings erst einmal fünf Partien zu absolvieren. Das kann zu spannenden Konstellationen führen, wenn es nachher um das Weiterkommen geht. Schließlich haben so auch die vermeintlich schwächeren Teams häufiger die Gelegenheit, für Aufsehen zu sorgen. Die Zugpferde des Reservecups müssen vorsichtig sein.

Gruppe A

Das dürfte sicherlich auch für den SV Bommern II gelten, der den Cup 2018 schon einmal holte und im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz landete. Die Goltenbusch-Kicker spielen in der B-Kreisliga derzeit eine sehr souveräne Saison, stehen mit einem ordentlichen Polster auf dem ersten Tabellenplatz und damit vor dem Sprung eine Spielklasse höher. 2019 scheiterten die Grün-Weißen im Finale knapp am SV Herbeder II, verloren mit 2:3. Ein Wiedersehen könnte es diesmal frühestens im Halbfinale geben.

Mit dem TuS Heven II (Vorjahresdritter) treffen die Bommeraner auf einen Ligakonkurrenten. Ansonsten geht’s ausnahmslos gegen Teams aus der Kreisliga C. Das liest sich allerdings leichter, als es für die zweiten Mannschaften von SVB und TuS werden könnte. Denn Türkischer SV II und TuS Stockum II liegen punktgleich an der Tabellenspitze der C-Liga. Herbedes „Dritter“ und den Sportfreunden Schnee II darf man dagegen wohl nur Außenseiterchancen aufs Weiterkommen zurechnen.

Gruppe B

Durfte 2019 jubeln: der SV Herbede II. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Der amtierende Titelträger geht in der Gruppe B ins Rennen. Die Zweitvertretung des SV Herbede muss sich dort unter anderem gegen die Reserveteams des VfB Annen und von TuRa Rüdinghausen behaupten. Beide Clubs stehen in der B-Kreisliga vor den ein wenig kriselnden Herbedern. Darüber hinaus geht’s für die Jungs vom Stausee noch gegen den SV Bommern III und den Hammerthaler SV II. In diesen Partien wäre eine SVH-Niederlage schon überraschend.

Etwas zutrauen darf man dagegen auch der DJK TuS Ruhrtal II, die in der C-Kreisliga nur ein Pünktchen hinter Stockum II und TSV II liegt und die Favoriten beim Reservecup im Vorjahr schon geärgert hat. Spannend dürfte es allemal werden.