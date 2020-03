Mit einer „sehr verworrenen Situation“, so Vorsitzender Kurt Czerwanski, muss man dieser Tage beim BCC Witten klarkommen. Denn während in anderen Sportarten das Spielgeschehen wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres ruht, finden die Billard-Partien in der ersten und zweiten Liga an diesem Wochenende statt.

„Die Deutsche Billard-Union hat uns jedenfalls grünes Licht gegeben. Verstehen kann ich diese Entscheidung allerdings nicht“, sagt Czerwanski, dessen BCC-Aushängeschild am Samstag (14 Uhr) auf eigenen Tischen zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer BC München trifft und am Sonntag (11 Uhr) auf den BC Stuttgart. Was Czerwanski vor allem kritisiert, ist die Tatsache, dass sich der westfälische Billardverband nicht der DBU-Linie anschließt und den Spielbetrieb vorerst aussetzt. „Da ist die Verwirrung bei den Clubs jetzt natürlich groß“, so der Clubchef.

Ronny Lindemann muss in den Topspielen passen

Gut möglich, dass es bei der Entscheidung des nationalen Verbandes darum geht, möglichen Regressforderungen aus dem Weg zu gehen. „Wir müssen ja davon ausgehen, dass die Münchner am Samstag anreisen - und wenn dort ein Spieler wie Lütfi Cenet zuvor aus der Türkei eingeflogen wird, ist das ja für seinen Verein auch mit Kosten verbunden“, so Kurt Czerwanski. Die Wittener werden im Übrigen in beiden Partien auf den angeschlagenen Ronny Lindemann verzichten müssen. Der BCC wird sich den Top-Partien mit Jacob Haack-Sörensen, Dave Christiani, Murat Gökmen und Volker Baten stellen. Dennoch hoffen die Wittener, dem erst einmal bezwungenen Tabellenführer ebenso die Stirn bieten zu können wie dem Liga-Vierten Stuttgart.

Auch in der zweiten Liga Dreiband wird gespielt. Der BCC Witten II reist am Samstag zu Ligaprimus BC AGB Xanten (14 Uhr) und ist am Sonntag (11 Uhr) zu Gast bei der BG Coesfeld. Das Team kann beide Spiele in Stammbesetzung mit Fabian Blondeel, Edgar Bettzieche, Simon Blondeel und Berkutay Göncüoglu bestreiten. Trotz der Außenseiterrolle hoffen die Wittener auf eine Überraschung.