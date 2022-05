DJK Blau-Weiß Annen düpiert den TSV Bayer 04 Leverkusen

Annen. Die Seniorinnen der DJK BW Annen überzeugen in der Startgemeinschaft, bei der Jugend hagelt es Kreismeistertitel im Wattenscheider Stadion.

Der NRW-Mannschaftswettkampf für die Senioreninnen und Senioren fand nach der Corona-Pause zum ersten Mal wieder statt. Die Startgemeinschaft Witten-Annen/Bochum, die aus Athletinnen der DJK BW Annen und der LG Opelaner besteht, ging in der Altersklasse W50 an den Start. Sie traf in Kreuztal auf die W50-Mannschaft vom TSV Bayer 04 Leverkusen und konnte diese überraschenderweise eindeutig schlagen.

Im 100 m-Sprint gewannFrauke Viebahn in 14,64 s. Tania Kranz lief in 16,06 s und Christiane Linden in 16,21 s ins Ziel. Im Weitsprung kam Frauke Viebahn auf sehr gute 4,29 m, Christine Wenzel kam auf 4,01 m, Christiane Linden auf 3,95 m.Im Kugelstoßen stieß Wenzel mit 11,77 m Saisonbestleistung, Britta Ehrhardt schaffte 9,21 m.

Angela Nordhausen gewann über 3000 Meter in 13:16,86 min. Dritte wurde Heike Risse (14:22,58 min), vierte Ingrid Sander (14:54,34 min). In der abschließenden 4x100 m-Staffel erreichten Tania Kranz, Frauke Viebahn, Christiane Linden und Christine Wenzel 60,25 s und brachten den Vorsprung somit über die Zielgerade.

DJK BW Annens Leichtathletik-Talente holen viele Titel in wattenscheid

Nachdem in den letzten Jahren pandemiebedingt die Leichtathletik-Wettkämpfe für die Schülerinnen und Schüler sehr rar waren, ging es für 40 DJK-Athleten in diesem Jahr gleich im ersten Wettkampf der Saison ins Wattenscheider Lohrheide-Stadion zu den Kreis-Einzelmeisterschaften. Und das mit Erfolg, denn die Dominanz der Athleten des TV Wattenscheid war längst nicht mehr so groß wie sonst.

Viele DJK-Talente konnten sich nach vorne kämpfen. So wie Aurica Mischa, die gleich dreimal Kreis- und einmal Vizemeisterin in der W12 wurde. Im Hochsprung steigerte sie ihre Bestleistung gleich um 12 cm auf 1,28 m und wurde damit ebenso wie über 75 m (11,10 s) und im Weitsprung (3,81 m) mit großem Abstand Erste. Im Ballwurf kam sie mit 31,30 m auf Rang zwei.

Aurica Mischa (Mitte) sicherte sich mehrere Kreismeistertitel. Foto: DJK BW ANnen

Gleich vier Kreismeistertitel sammelte Tristan Reckwitz in der M11, wobei es hier kaum Wattenscheider Konkurrenz gab: 50 m in 8,14 s, 800 m in 2:56,83 min, 3,95 m im Weitsprung, 28,50 m im Ballwurf. So konnten auch Ibrahim Sow drei Vizetitel und einen dritten Platz sowie Bibic Kerim zwei dritte und einen vierten Platz erringen.

Zwei Kreismeistertitel für Bend Pfeiffer

Zwei Kreismeistertitel gab es für Bend Pfeiffer in der M9: im Weitsprung mit 3,50 m und über 800 m in 3:19,37 min. Zudem wurde er über 50 m Vierter in 9,25 s und im Ballwurf Fünfter mit 18 m. Je einen Kreismeistertitel holten sich Emma Gebhardt und Dana Pawlitza in der W9. Emma wurde im Ballwurf mit 25,50 m mit großem Abstand Siegerin, zudem Vierte im Weitsprung (3,22 m) und Sechste über 50 m (9,19 s). Dana gewann den 800 m-Lauf mit einem starken Endspurt in 3:14,81 min und wurde zudem Sechste im Weitsprung (3,16 m).

Mit drei Vizemeistertiteln war zudem Valerie Oehmke in der W8 sehr erfolgreich: 50 m in 9,35 s, 800 m in 3:34,55 min und 2,89 m im Weitsprung. Ihre Schwester Rebecca wurde ebenfalls Vizemeisterin über 800 m in der W11 (3:02,95 min), zudem Vierte im Weitsprung (3,79 m) und Fünfte im Ballwurf (22,00 m). Auch Mats Uhde (M10) wurde Vizemeister über 50 m in 8,48 s sowie Vierter über 800 m (3:08,43 min) und mit 3,64 m im Weitsprung. Tim Berg (M12) kam im Weitsprung mit 4,16 m auf Rang zwei und wurde Dritter über 75 m in 11,06 s.

