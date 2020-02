DJK BW Annen muss nun lange zittern

Der DJK BW Annen ist der erhoffte Befreiungsschlag in der Verbandsliga verwehrt geblieben. Nach einem respektablen 8:8 gegen Metelen am Freitag, verlor das Team am Samstag beim Tabellennachbarn Bönen II mit 3:9.

Im Heimspiel gegen den Fünften Metelen zeigte die DJK einen beherzten Auftritt. Hartmut Stoof/Dennis Streck und Klaus Hellmann/ Manuel Haag gewannen ihre Doppel deutlich mit 3:0 und 3:1. Hellmann , Stoof und Andreas Schneider hielten den Vorsprung nach der ersten Einzelrunde bis zum 5:4 konstant.

Annen holt 6:8-Rückstand auf

In der zweiten Einzelrunde verloren Haag, Streck und Andreas Schneider ihre Partien im fünften Satz, Hellmann im vierten. Stoof sorgte für das zwischenzeitliche 6:6. Michael Ertelt verkürzte in drei Sätzen auf 7:8, und Stoof/Streck sicherten das verdiente Remis.

Nach diesem tollen Kampf waren einen Tag später die Erwartungen für die Partie beim Abstiegskonkurrenten TTF Bönen II hoch gesteckt. Mannschaftsführer Michael Ertelt gab zu: „Auch wenn Bönen mit einem NRW-Liga Spieler antrat, war das Resultat ernüchternd.“

Fünf-Satz-Misere

In den Doppeln setzte sich die Fünf-Satz-Misere fort. Sowohl Hellmann /Haag als auch Stoof/Streck gaben ihre Doppel über die volle Distanz ab. Nur Schneider/Ertelt gewannen. Nach den Einzelniederlagen von Haag, Hellmann und Streck beendete Hartmut Stoof ein Fünf-Satz-Match als Sieger zum 5:2. Anschließend gelang nur noch Hellmann ein Sieg.

Somit stehen die Blau-Weißen zwei Punkte hinter Bönen auf dem neunten Rang. Der direkte Klassenerhalt ist nur noch theoretisch möglich, und auch für Rang neun wird es eng. Michael Ertelt ist realistisch: „Für uns muss es sehr gut laufen, und Bönen müsste unerwartet Punkte abgeben.“

Es wird kompliziert

Die Neunten und Zehnten müssen in der Relegation eine Reihenfolge Anwartschaften für die Verbandsligen erspielen, deren Anzahl allerdings jetzt von fünf auf vier reduziert wird. Die fünf Neunten spielen in zwei Turnieren zwei Verbandsliga-Plätze und die Anwartschaften eins bis drei aus.

Nach jetzigem Stand wäre Annen Gastgeber eines von vier Turnieren mit drei Landesliga-Zweiten. Die Sieger ermitteln in einer weiteren Runde die Anwartschaften vier bis sieben. Die Zweiten ermitteln die Anwartschaften acht bis elf und die Dritten die Anwartschaften 16 bis 19. Ertelt weiß: „Auch wenn die Abstiege für uns günstig laufen sollten und sich Mannschaften zurückziehen, wird es für uns ganz eng.“