Auf dieses Duell freuen sich die Fußballer des Hammerthaler SV schon seit Wochen. Am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr; Herbeder Sportplatz) hat es der B-Kreisligist im Achtelfinale des Kreispokal-Wettbewerbs mit dem SC Weitmar 45 zu tun. „Endlich mal ein Gegner, der uns richtig fordern wird“, flachst Trainer Alfonso Bosco.

Denn dass die Hammerthaler gegen den Bezirksliga-Fünften alles andere als ein genüsslicher Fußballabend erwartet, steht wohl außer Frage. „Natürlich ist das ein ungleiches Duell. Aber ich hoffe ja, dass meine Mannschaft mal was mitnehmen wird für die Liga aus der Partie gegen eine solche Truppe. Zwei Klassen höher wird eben schon ein ganz anderer Ball gespielt“, so der 55-Jährige, der die Außenseiterrolle in der Runde der letzten 16 gerne annimmt.

Glücklicher Sieg gegen SW Eppendorf nach Elfmeterschießen

Bislang waren die Hammerthaler eines der Überraschungs-Teams im Kreispokal, die ersten drei Runden hatte der HSV ja seit Jahren nicht mehr erreicht. „Natürlich war da zuletzt auch ein wenig Glück dabei, als wir gegen Eppendorf nach Elfmeterschießen gewonnen haben. Aber auch das musst du dir ja erst erarbeiten“, sagt Alfonso Bosco. Für ihn gilt auch am Mittwochabend ganz klar die Devise: „Mitspielen kannst du gegen einen solchen Gegner nicht. Da ist es nicht verboten, hinten drin zu stehen und die Dinger ‘rauszuschlagen. Ruhig mal destruktiv spielen“, so der HSV-Trainer.

Seinen Kontrakt als Trainer hat Alfonso Bosco beim Hammerthaler SV bislang noch nicht verlängert. Seit vier Jahren coacht er den HSV. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

Dass sich sein Team gegen Weitmar 45 von alleine aufstellen wird, das glaubt Bosco nicht. „Sonst hab’ ich ja mittwochs zum Training gerne mal gerade zehn Mann - am Mittwoch werden es sicher 16 Leute sein, die uns zur Verfügung stehen“, sagt der Trainer feixend.

Neuzugang Hlaouit stieß im Winter aus Annen zum Team

In der B-Liga läuft es ganz ansprechend für die Hammerthaler - auf Rang sieben sind sie von Auf- oder Abstieg weit entfernt. „Natürlich ärgert es mich, dass wir hier und da unnötig Punkte verschenkt haben. Es wäre schon noch mehr machbar“ - u. a. die Niederlagen gegen den VfB Annen II und besonders gegen SuS Wilhelmshöhe II haben ihm nicht gefallen. Derzeit haben die Hammerthaler vor allem in der Defensive aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle Probleme, was die Sache gegen den Bezirksliga-Club nicht einfacher macht.

Auf Kapitän Marcel Engelmann und seine Hintermannschaft wird einiges an Arbeit zukommen, vorne sind dann eben Pierre Ehlert und Neuzugang Taoufik Hlaouit (aus Annen). Oder Dauerbrenner Dennis Berenbeck, der schon bei 18 Saisontreffern steht. Allzu viele Chancen gibt’s gegen den SC Weitmar 45 wohl nicht.