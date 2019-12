Herbede. Wieder einmal scheitern die Handballerinnen des HSV Herbede am Mangel an personellen Alternativen. Der Trainer ist angesäuert.

Aus dem Tabellenkeller kommen die Landesliga-Handballerinnen des HSV Herbede vorerst nicht ‘raus. Gegen die HSG Lüdenscheid verloren die Wittenerinnen mit 21:29 (11:8).

Wieder einmal war die Personalnot das größte Übel für die HSV-Damen. „Uns fehlen einfach die Alternativen. Wenn du nur eine Ersatzspielerin hast, dann gehen dir automatisch in der zweiten Halbzeit die Körner aus“, so Trainer Uli Müller. 30 Minuten lang sah es auch ganz passabel aus für die Herbederinnen, die mit drei Toren vorn lagen. „Da wäre sogar ein größerer Vorsprung möglich gewesen“, so Müller.

Lüdenscheids beste Torschützin vom HSV nicht zu bremsen

Nach der Pause erarbeitete sich sein Team dann beim 18:17 (46.) die letzte Führung - wenig später hieß es 24:19 für die Lüdenscheiderinnen, bei denen die Haupttorschützin nur schwer in den Griff zu bekommen war. Der HSV Herbede bleibt mit lediglich einem Saisonsieg in der bedrohten Zone - und Coach Uli Müller hofft, dass seine Spielerinnen künftig dem Handball in ihrer Freizeitgestaltung mehr Raum geben.

HSV: Gust, Barabasch; Mortier (1), Wieczorek (7/1), Hausherr (6/1), Oberbossel (3/1), Römer (2), Scholz (2), Schneidereit.