Zu gerne hätten sich die Bezirksliga-Handballer des HSV Herbede noch ein wenig weiter von der Gefahrenzone abgesetzt - mehr als ein 32:32 (17:16) im Nachholspiel bei der ETG Recklinghausen war aber nicht drin. „Insgesamt können wir mit diesem Ergebnis leben“, so Trainer Marko Weiß. Denn in der Schlussphase lief sein Team mehrfach einem Rückstand hinterher, glich in der letzten Minute noch aus.

Beinahe hätte die Begegnung noch ein Nachspiel gehabt, denn nach einer fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidung kurz vor dem Abpfiff fühlten sich die Herbeder benachteiligt. „20 Sekunden waren noch zu spielen, da wird Dorian Trösken bei einem Tempogegenstoß in der gegnerischen Hälfte gefoult. Laut Regelwerk muss es da eigentlich einen Siebenmeter für uns geben, es gab aber nur einen Freiwurf“, ärgerte sich Weiß. Auch in der ersten Hälfte hatte er sich schon aufgeregt über eine ähnlich kritische Entscheidung. Kurz vor dem Pausenpfiff drosch ein Recklinghäuser einem HSV-Abwehrspieler den Ball mitten ins Gesicht - „normal eine Rote Karte, er beließ es aber bei zwei Minuten“, so Weiß. Es lief also insgesamt nicht ganz so rund für die Wittener.

Nur Zeitstrafe nach rüdem Foulspiel gegen Trösken beim Gegenstoß

Die im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft waren, früh mit 4:1 führten, dann auf 12:8 (17.) und 14:9 (19.) wegzogen. Danach aber ließ die Herbeder Wurfquote merklich nach, so dass die ETG-Sieben wieder ins Spiel kam - bis zum Seitenwechsel hatten die Recklinghäuser den Rückstand auf lediglich einen Treffer reduziert.

Herbedes Dorian Trösken (vorne re.) wurde kurz vor Schluss bei einem Gegenstoß gefoult - den fälligen Siebenmeter aber bekam der HSV dafür nicht. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Die zweite Hälfte verlief dann recht ausgeglichen. Recklinghausen hat ein wenig umgestellt, wir haben mit deren Kreisläufer auch große Probleme bekommen. Der macht sechs oder sieben Tore“, berichtete Weiß. Das 22:20 (38.) war aber die deutlichste Führung für die Festspielstädter. In den Schlussminuten wogte die Partie dann hin und her.

Der herausragende Matthias Schmitz, der es insgesamt auf 14 Treffer brachte (inklusive fünf verwandelter Strafwürfe ohne Fehlversuch), traf 45 Sekunden zum 32:32-Ausgleich. Und als dann das Foul an Trösken nicht konsequent geahndet wurde, war die Partie gelaufen. „In der entscheidenden Phase fehlt uns einfach die Routine, das ist Kopfsache. Die Mannschaft ist eben noch recht jung“, so Marko Weiß.

HSV: Lange, Gajowski; Bottländer (2), Busch (1), Filla (3), Hake, Hoffmann (4), Meuren, Peeren (3), Schmitz (14/5), Trösken (2), Vohmann, Jo. Windfuhr, Ma. Windfuhr (3).