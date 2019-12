Herbede. Die Landesliga-Handballerinnen des HSV Herbede treffen auf die Zweitvertretung des ASC Dortmund. Die Gastgeberinnen stehen bereits unter Druck.

HSV Herbede steht nach zehn Spieltagen schon unter Druck

Die Landesliga-Handballerinnen des HSV Herbede empfangen am Samstag den ASC Dortmund II. Das Spiel beginnt um 15.50 Uhr in der Horst-Schwartz-Sporthalle. Die Gastgeberinnen stehen am zehnten Spieltag schon mächtig unter Druck.

Herbede hat erst drei Punkte auf dem Konto und belegt damit den zehnten Tabellenplatz. „Wir haben in dieser Saison noch nicht einmal mit voller Kapelle gespielt“, beklagt sich HSV-Trainer Uli Müller. Besonders schwerwiegend sei der Ausfall von Spielmacherin Martina Scholz zu Beginn der Saison gewesen. Beim HSV Herbede hat sich die Personallage entspannt Die ist zwar mittlerweile wieder ins Team zurückgekehrt, und auch sonst hat sich Personallage wieder etwas entspannt. „Aber so richtig eingespielt ist die Mannschaft eben nicht“, so der Trainer weiter. Auch deshalb sieht er sein Team am Wochenende als Außenseiter an. Handball Handballkreis Industrie: Alle News in einer Facebook-Gruppe „Der ASC Dortmund gehört für mich zu den Top-Drei-Mannschaften der Liga“, so Müller. Aktuell stehen die Gäste auf dem fünften Tabellenplatz. Sie zeichnen sich für Müller vor allem durch viele gute Einzelspielerinnen aus. „Wir werden uns mächtig ins Zeug legen müssen“, sagt der Coach. In der Vergangenheit sei man aber gegen die Dortmunder Reserve eigentlich immer gut gefahren.