Witten. In der regulären Punkterunde der Bundesliga blieb Florin Tita (KSV Witten) ungeschlagen. Auch ein „Oldie“ liefert eine famose Bilanz.

Im Nordwesten liegt Wittens Florin Tita makellos vorn

Kurz nach Beendigung der regulären Punkterunde in der Ringer-Bundesliga wurden jetzt die Bestenlisten der drei Staffeln veröffentlicht. Herausragender Aktiver beim KSV Witten 07, der am Samstag (19.30 Uhr, Husemannhalle) im Viertelfinale auf Vorjahres-Vizemeister KSV Köllerbach trifft, ist dabei der Rumäne Florin Tita.

Binnen kürzester Zeit hat sich der 21-Jährige, der in dieser Saison Silber bei der Junioren-EM gewonnen hatte, zum Publikumsliebling bei den Wittenern entwickelt. „Mit ihm ist uns vor der Saison ein Glücksgriff gelungen, Florin ist ein herausragender Ringer“, lobt KSV-Vorsitzender Thomas Altstadt den Greco-Spezialisten. Ganz gleich, ob nun in der Klasse bis 61 Kilogramm (wie in der ersten Saisonhälfte) oder danach im 57-kg-Limit - Tita war für seine Rivalen

nicht zu bezwingen, gewann alle zehn Duelle sowie zwei kampflose und sammelte dabei 42 Mannschaftspunkte, die ihm Rang eins in der Staffel-Tabelle der besten Einzelathleten einbringen. Ein herausragender Wert für den rumänischen Youngster, der auch gegen Köllerbach auf der Matte stehen wird und dessen Zähler dort dringend benötigt werden.

Juretzko lediglich mit einer knappen Niederlage

Zweibester Ringer des KSV Witten 07 ist überraschenderweise der bereits 48-jährige Adam Juretzko, der neun Duelle bestritt, davon acht für sich entschied und insgesamt 25 Zähler für die Ruhrstädter sammelte. Erst am letzten Kampftag musste er sich in Lübtheen Jan Zizka knapp geschlagen geben.

Auch der polnische Schwergewichtler Robert Baran, der lediglich in der Rückserie für den KSV auf der Matte stand, hat bislang eine glanzvolle Bilanz hingelegt. Fünfmal ging der Freistil-Könner auf die Matte, ließ seinen Kontrahenten dabei keine Chance und holte 18 Mannschaftspunkte für die Wittener.