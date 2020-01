Bommern. Tabellenführer gegen Verfolger: Daheim gegen Eintracht Hagen II will TuS Bommern großen Schritt in Richtung Verbandsliga-Titel machen.

Im Top-Duell will TuS Bommern Verfolger Hagen abhängen

Gipfeltreffen, Spiel der Spiele, Schlüsselduell - es gibt so viele mögliche Bezeichnungen für das Duell der beiden besten Mannschaften in der Handball-Verbandsliga. Eines steht dabei wohl fest: Sollte sich bislang so souveräne Tabellenführer TuS Bommern auch am Samstag (19.30 Uhr, SuFz Bommern) vor den heimischen Rängen gegen den ärgsten Verfolger VfL Eintracht Hagen II durchsetzen, dann wird der Titelgewinn für die Grün-Weißen immer wahrscheinlicher.

Vor der Saison galten die Volmestädter als der ganz große Meisterschafts-Favorit, doch schon am zweiten Spieltag entzauberten die Bommeraner Hagens Reserve mit 27:23, lieferten dort ein herausragendes Spiel ab, das sie vor allem durch eine effektive Defensive gewannen. Bis heute blieb es die einzige Pleite für den VfL Eintracht II, der zudem aber noch drei Punkteteilungen verkraften musste und nun mit fünf Zählern Rückstand auf den TuS Bommern noch auf Patzer der ungeschlagenen Wittener hoffen muss. Ein eigener Sieg wird der Drittliga-Reserve da erstmal nicht allzu viel helfen.

TuS-Coach Ingo Stary hat selbst eine Hagener Vergangenheit

In Hagen war Bommerns Ole Vesper (M.) neunmal erfolgreich gegen seinen Ex-Verein. Foto: Oliver Schinkewitz

Gleichwohl sind die Bommeraner gewarnt und wissen, mit welch starkem Konkurrenten sie es am Samstag zu tun bekommen. „Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Aber wir haben allesamt ein gutes Gefühl, was dieses Aufeinandertreffen anbelangt“, sagt TuS-Trainer Ingo Stary, der selbst eine Eintracht-Vergangenheit hat. „Das war aber nur eine kurze Episode“, erinnert sich der 35-Jährige daran, wie er vor gut zwölf Jahren nach seiner Schulterverletzung in der Volmestadt beim damaligen Regionalligisten anheuerte. Einer seiner früheren Teamkollegen im Kader der Grün-Gelben ist heute noch in Hagen aktiv: Außenspieler Jan Wilhelm (35) half sogar noch einmal im Drittliga-Kader aus, wird nach der Saison als Spielertrainer nach Halden-Herbeck wechseln.

„Wir haben uns natürlich für die Partie am Samstag etwas zurechtgelegt“, sagt TuS-Coach Ingo Stary, will die genaue taktische Ausrichtung aber natürlich noch nicht preisgeben. Die Zitterpartie bei Teutonia Riemke, die man in der Schlussphase noch zu seinen Gunsten drehte (28:27) ist abgehakt, war auch unter der Woche kein Thema mehr. „Wir haben uns ausschließlich mit dem Spiel gegen Hagen beschäftigt“, sagt Ingo Stary. Ein ähnliches Resultat wie in der Vorwoche käme ihm aber durchaus gelegen. „Ganz egal wie: Es geht allein darum, nach der Partie ein Tor mehr auf der Anzeigetafel zu haben als die Hagener. Da nehme ich alles.“

Fabian Blechschmidt muss sich nach Knochenmarkspende erholen

Bei der VfL-Reserve müsse man vor allem auf die beiden Schlüsselspieler Sebastian Schneider (im linken Rückraum) und Jan Bednar achten. Der Tscheche zieht bei der Eintracht die Fäden, glänzt zudem als Torschütze. „Und im rechten Rückraum haben sie dann noch Lukas Meier, der im Hinspiel gegen uns noch gefehlt hat“, hat Stary auch diesen Akteur im Fokus. In seinem eigenen Team kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. Thomas Faeseke hat zwar wieder leicht trainiert, ist aber wohl noch kein Thema für das Spitzenspiel. Niklas Polakovs erlitt gegen Riemke eine leichte Blessur am Fuß, wird aber wohl auflaufen können. Zudem hat Linksaußen Fabian Blechschmidt unter der Woche in Köln Stammzellen gespendet. „Da müssen wir sehen, inwieweit er schon wieder belastbar ist“, erklärte der Trainer. Keine Frage aber, dass niemand von den TuS-Akteuren dieses Duell verpassen möchte.