Müßmann besiegelt Platz drei für Hammerthaler SV

Einen guten Auftakt ins neue Jahr haben die Fußballerinnen des Hammerthaler SV gefeiert. Beim Hallenturnier der SpVgg. Herten belegte die Mannschaft von Trainer Volker Simon Rang drei, kassierte lediglich eine Niederlage.

Insgesamt zehn Mannschaften nahmen am „Frauencup“ teil, zu dem der HSV erstmals eingeladen war. Das Team von Volker Simon erwischte einen optimalen Start, fertigte gleich mal den RC Borken-Hoxfeld mit 3:0 ab. Gegen die starke Zweitvertretung des 1. FFC Recklinghausen lag man dann lange mit 0:1 hinten, ehe Jessica Scherf 45 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielte. Im Duell mit der SpVgg. Herten II setzten sich die Wittenerinnen dann wieder glatt durch (2:0), nach dem abschließenden 2:0-Erfolg über den ASC Leone aus Herne war der Gruppensieg perfekt.

Zweimaliger Vergleich mit Regionalliga-Reserve aus Recklinghausen

Zweifache Torschützin für den in Herten drittplatzierten Hammerthaler SV: Jessica Scherf (vorne). Foto: Oliver Schinkewitz

In der Vorschlussrunde scheiterte Hammerthal allerdings vor allem an der mangelhaften Chancenverwertung - es war durchaus mehr drin als die 0:2-Niederlage gegen Turnier-Gastgeber SpVgg. Herten. So ging es dann im kleinen Finale wieder gegen die Regionalliga-Reserve aus Recklinghausen. Schon früh sorgte Nadine Müßmann für die 1:0-Führung, die der HSV nicht mehr aus der Hand gab. Rang drei war der verdiente Lohn für ein gutes Turnier.

Die HSV-Statistik:

(VR) RC Borken-Hoxfeld3:0

Tore: Figge, van Laar, Scherf

(VR) 1. FFC Recklinghausen II1:1

Tor: Scherf

(VR) SpVgg. Herten II2:0

Tore: van Laar, Figge

(VR) ASC Leone2:0

Tore: Figge, Müßmann.

(HF) SpVgg. Herten0:2

(kl. Fin.) 1. FFC Recklinghausen II1:0

Tor: Müßmann.