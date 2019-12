Witten. Gegen Langendreer 04 am Dienstag kann TuRa-Trainer auf seine beste Mannschaft zählen – und er hat sich etwas vorgenommen.

Nachholspiel: TuRa Rüdinghausen hat noch Platz vier im Blick

Der A-Kreisligist TuRa Rüdinghausen holt am Dienstagabend um 19.30 Uhr an der Brunebecker Straße seine Partie gegen den SV Langendreer 04 nach. Die Gastgeber hatten eine längere Pause, doch Trainer Fabian Kordel glaubt, dass seine Elf schnell wieder in den Rhythmus findet.

„Es waren immer 18 Mann beim Training und alle haben sehr gut mitgemacht.“ Im Duell gegen den Tabellennachbarn kann der Coach seine Bestbesetzung aufbieten.

Mit den Bochumern und anschließend Amac Spor Dahlhausen stehen zwei schwere Gegner auf dem Programm: „Wenn wir beide Spiele gewinnen, erreichen wir Platz vier.“

