Patzak sorgt für Jubelgesänge beim SV Bommern 05

Der Jubelgesang ist längst ein Klassiker am Goltenbusch: „Einmal Bommern, immer Bommern“, hallte es am späten Sonntagnachmittag durch die Husemannhalle. Auslöser war der Gewinn des Sparkassen-Hallencups der D-Junioren vom SV Bommern 05. In einem packenden Finale behielt die Mannschaft von Trainer Björn Böringschulte mit 1:0 die Oberhand.

„Ich bin mega stolz auf die Truppe. Wir haben hier super gearbeitet und uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, resümierte Böringschulte nach einem langen Turniertag. Souverän zogen die Bommeraner in die Zwischenrunde ein, wo es zunächst einen Dämpfer zu verdauen gab. Gegen den starken TuS Stockum, der ausschließlich mit Spielern aus dem Jungjahrgang antrat, setzte es eine 0:1-Niederlage. Durch den 5:0-Sieg gegen Stockums Reserve folgte der SVB jedoch der ersten Mannschaft vom TuS Stockum ins Halbfinale. Dort warteten der FSV Witten und TuRa Rüdinghausen II.

SV Bommern fertigt TuRa Rüdinghausen im Halbfinale mit 7:1 ab

Trainer, Mediziner, Psycholge und väterlicher Freund - ein Coach wie Tim Bäcker (re., TuS Stockum) vereint im Jugendfußball viele Tätigkeiten in einer Person. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Bommern lief nun zu Höchstform auf und ließ dem Nachwuchs aus Rüdinghausen keine Chance. Mit einem 7:1-Sieg ballerten sich die Goltenbusch-Kicker ins Finale. Jan Luca Wende eröffnete mit einem Doppelpack den Torreigen, ehe Max Seidenkranz für TuRa auf 1:2 verkürzte. Jonas Phillip Patzak, El-Samed Zumeri, Jonas Walter und Arved Fuchs schossen schließlich den Endstand heraus. Im Finale wartete der FSV Witten, der zuvor in einem spannenden Spiel knapp mit 1:0 gegen den TuS Stockum die Oberhand behielt. George Dadrea erzielte den Siegtreffer. Die Stockumer durften sich immerhin mit Rang drei trösten. Jonah Jerosch und Dorian Ryll trafen zum 2:1-Sieg gegen Rüdinghausen. Jaro Schober traf für Rüdinghausen.

Im Finale begegneten sich Bommern und der FSV auf Augenhöhe. Luca Leuschner traf für Bommern nur den Pfosten, auf der anderen Seite schoss Nasser Morsel über das leere Tor. Jonas Phillip Patzak war es schließlich, der mit einer starken Einzelleistung den goldenen Treffer erzielte und den SV Bommern 05 somit zum Stadtmeister krönte.

Im Finale schenkten sich der SV Bommern (vorne) und der FSV Witten nichts. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Unsere Taktik ist im Endspiel aufgegangen. Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg“, meinte Björn Böringschulte. FSV-Trainer Marc Bonte war nicht zu enttäuscht: „Wir haben ein tolles Turnier gespielt. Unser Ziel war das Finale.“