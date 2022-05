PV Triathlon TG Witten: Sieg trotz angezogener Handbremse

Witten. Ein Neuzugang des PV Triathlon TG Witten überzeugt in den Trainingswettkämpfen vor dem Bundesliga-Start. Beim Venloop 2022 ist die Stimmung top.

Am Sonntag richtete das Tri-Team Hagen im und um das Hengsteybad den 30. Injoy Triathlon Hagen aus.

Mit am Start unter den 800 angemeldeten Teilnehmern waren einige Athleten des PV Triathlon TG Witten.

Die Sprintdistanz mit 500m Schwimmen, 23km Rad und 5km Laufen haben Tanja Kortmann in 1:13:00 bei den Frauen und Samuel Linsenmeier in 1:02:38 bei den Männern souverän mit großem Abstand gewonnen.

PV Triathlon TG Witten: Samuel Linsenmeier mit angezogener Handbremse

Für Linsenmeier (Jg. 2001), seit Herbst 2021 im PV Triathlon TG Witten, war es nach Gladbeck der zweite Trainingswettkampf im Rahmen der Saisonvorbereitung auf den bevorstehenden Einsatz in der 1. Bundesliga am 28. Mai im Kraichgau.

Entsprechend wurde der Wettkampf in Hagen ganz nach den Vorgaben von Cheftrainer Thomas Fehrs kontrolliert angegangen und durchgängig mit angezogener Handbremse bestritten.

Über den anschließenden 1. Platz in der Gesamtwertung mit fast acht Minuten Vorsprung und den jeweils schnellsten Zeiten in allen drei Einzeldisziplinen war PVTG-Neuzugang Linsemeier selbst überrascht und freut sich mit dieser sehr guten Trainingsleistung im Rücken schon auf die bald startende Bundesligasaison, wie er nach dem Rennen verriet.

Podestplätze in der Altersklasse

Über die gleiche Distanz gingen auch die PVTG-Athleten Dirk-Uwe Astrath und Ulrich Pfalz an den Start. Nach 500m Schwimmen im Zickzack-Kurs, vier Runden Radfahren mit ein paar Höhenmetern im nicht mehr ganz so flachen Hagen und abschließend zwei Laufrunden an der Ruhr konnten beide jeweils den 2. Platz in ihrer Altersklasse für sich gewinnen.

Andrea Hanke und Michael Chudy waren beim Venloop 2022 in Venlo aktiv. Foto: PV Triathlon TG Witten

Für einen Kurztriathlon mit 1000m Schwimmen, 43km Rad und 10 km Laufen entschieden sich am Sonntag Silke Wienforth (3:04:34) und Stefan Bachmayr (2:23:44) und gewannen damit den 2. und 3. Platz in ihrer Altersklasse.

Beim Venloop 2022 erreichten Andrea Hanke und Michael Chudy als zwei von 10.000 Teilnehmenden gemeinsam nach 1:56:40 Std das Ziel der 21km langen Strecke. Den Kinderlauf über 500 Meter gewann Tino Schwefer (U6) zusammen mit Jelle Fortuin aus den Niederlanden, die beide zeitgleich nach 2:05 Minuten die Ziellinie überquerten.

