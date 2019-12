Ringer des KSV Witten II kassieren die erste Niederlage

Witten. Eine knappe Niederlage kassierten die Ringer des KSV II in den Oberliga-Play-Offs. An der Tabellensituation änderte das 15:18 aber nichts.

Die zweite Mannschaft des KSV Witten hat in den Oberliga-Play-Offs am fünften Spieltag ihre erste Begegnung verloren. Bei der TSG Herdecke gingen die Wittener sehr knapp mit einem 15:18 von den Matten.

Arthur Eisenkrein (G57) verlor zum Auftakt nach Punkten. Mert Tas demir (F130) unterlag mit 0:4-Mannschaftspunkten, sodass die Gäste schon schnell mit 0:7 hinten lagen. Im Freistil bis 61 Kilo holte Kutkagan Öztürk die ersten drei Zähler für sein Team, doch Nick Jacobs Niederlage nach Punkten im G 98 stellte den alten Abstand wieder her.

Sieg im zweiten Duell

Andreas Eisenkrein sicherte den Wittenern vier Punkte für seinen Sieg durch Technische Überlegenheit im G66, so dass der Abstand trotz der Niederlage von Denis Nuss im F86 etwas schmolz. Das 0:5 von Khalid Omarzy im F71 tat anschließend schon sehr weh. Da half auch das 2:0 von Szabolcs Hatos-Dragut im G80 nicht viel. Sali Sezgin Sali machte es mit seinem 5:0 (G75A ) noch einmal spannend. Schojah Zaryalay gelang in seinem Kampf im F 75 B aber nur ein 1:0, sodass am Ende die Herdecke knapp die Nase vorn hatten.

An der Tabellensituation ändert die Niederlage aber erst einmal gar nichts. Der KSV Witten II führt die Play-Off-Tabelle weiter an, hat aber momentan nur noch zwei Punkte Vorsprung vor dem TV Essen-Dellwig. Nun kommt es am kommenden Wochenende zum Aufeinandertreffen der beiden führenden Teams in Witten