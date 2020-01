Schwierige Prüfung für TuS Bommern II gegen Liga-Zweiten

In ihren letzten Hinrunden-Heimspielen müssen die beiden heimischen Handball-Bezirksligisten knifflige Aufgaben lösen. Vor allem Bommerns bislang so schwach auftretende Reserve hat einen dicken Brocken vor der Brust.





TuS Bommern II - Teutonia Riemke II (Sa., 17.30 Uhr, SuFz Bommern). Den Weg aus der Abstiegszone wird kein leichter sein für die Bommeraner „Zweite“. Erst zwei Siege haben die Schützlinge von Trainer Jens Berger bislang auf die Reihe bekommen, haben bereits drei Zähler Rückstand auf den Drittletzten aus Wellinghofen. Ob es am Samstag zu einem Erfolgserlebnis gegen die Riemker Reserve reicht? Bislang spielen die Bochumer eine prima Saison, sind mit 16:6-Punkten Zweiter und haben am Donnerstag den HTV Recklinghausen mit 35:21 abgefertigt.





HSV Herbede - HTV Recklinghausen (Sa., 19.30 Uhr, Horst-Schwartz-Sporthalle). Mit dem guten Auftritt beim Pokalsieg in Gladbeck im Rücken gehen die Herbeder am Samstagabend in die Partie gegen den Tabellenvierten aus der Festspielstadt. In eigener Halle hat das Team von Coach Marko Weiß bislang nur gegen den FC Erkenschwick verloren, vier der fünf Partien allerdings für sich entschieden.

Auch wenn die Herbeder nach wie vor nicht ihre ideale Formation aufbieten können, es vor allem im Rückraum an Alternativen fehlt - den Recklinghäusern will der HSV einheizen und die Hinrunde mit positiven Punktekonto beenden.