Für die Oberliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal geht es weiterhin noch mit aller Macht gegen den Abstieg. Zuletzt punkteten die Schützlinge von Trainer Daniel Buff doppelt gegen Hahlen - gewiss ein dankbarerer Gegner als die Ibbenbürener SpVgg., bei der die Wittenerinnen am Sonntag (15 Uhr) antreten müssen.

Immerhin: Das Hinspiel war aus Sicht der SG-Damen eines der Glanzlichter der Saison. Damals gewann man daheim unerwartet klar mit 29:22 - „da hat einfach alles geklappt bei uns, bei Ibbenbüren wohl so gut wie gar nichts“, erinnert sich Daniel Buff. Er geht aber davon aus, dass der Tabellendritte diese Schmach wird vergessen machen wollen - es war eine von bislang lediglich vier Niederlagen der Münsterländerinnen.

Verletzte und Ski-Urlauber reduzieren das SG-Aufgebot

Was dem Wittener Coach überhaupt nicht passt, ist die aktuell schwierige Personallage bei der SG ETSV Ruhrtal. Linksaußen Julia Lewe (Kreuzbandriss) fällt für den Rest der Serie definitiv aus, Kathrin Lünemann (Schulter) ist nach ihrer Verletzung aus dem Spiel in Hille noch nicht wieder einsatzfähig. Zudem haben sich Ana Karabatic und Nina Schmidt in den Ski-Urlaub verabschiedet. Somit schrumpft vor allem die Besetzung im Wittener Rückraum auf ein sehr überschaubares Maß. Darüber hinaus hat Norina Migat zuletzt nur sehr dosiert trainieren können, um ihren lädierten Daumen zu schonen. Die Voraussetzungen für das Gastspiel in Ibbenbüren, das erst eine Partie in eigener Halle verloren hat (27:31 gegen den ASC Dortmund) könnten wirklich besser sein.

Nach ihrem Daumenbruch ist Norina Migat (li.; SG ETSV Ruhrtal) am Sonntag in Ibbenbüren erstmals wieder in einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft dabei. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Unser Gegner verfügt über eine auch körperlich starke 6:0-Deckung mit einer richtig guten Torfrau dahinter - da wird es schwierig, zu einfachen Treffern zu kommen“, mutmaßt Daniel Buff, der sich in Sachen Ergebnis keinerlei Illusionen hinzugeben gewillt ist. Derweil nehmen immerhin die Planungen für die kommende Saison weiter Fahrt auf bei den SG-Damen. Mit Nicole Schmidt (TuS Bommern) kehrt eine variabel einsetzbare Akteurin in die Kreissporthalle zurück, ist somit Neuzugang Nummer drei nach Hannah Trippe und Eyleen Karwart. Weitere Spielerinnen sollen noch hinzukommen, kündigt SG-Coach Buff an.