SG ETSV Ruhrtal II steht in Dortmund vor hoher Hürde

Am dritten Spieltag gelang der SG ETSV Ruhrtal Witten II ein 26:26 gegen den ASC Dortmund II. Das wäre am Sonntag um 13 Uhr schon eine dicke Überraschung, denn die ASC-Handballerinnen führen mittlerweile die Tabelle an, und wollen aufsteigen.

Jan Hackerts hatte in den letzten Wochen viele Ausfälle zu beklagen. Daran hat sich auch in der spielfreien Woche nicht viel geändert. „Viel besser ist es nicht geworden, aber wir haben in dieser Woche zumindest einmal mit einer zweistelligen Anzahl von Spielerinnen trainiert“, berichtet der Trainer.

Coach ist mit dem Einsatz des Teams zufrieden

Mit dem Einsatz seines Team ist der Coach ohnehin zufrieden: „Die Einheiten sind immer sehr intensiv, und alle machen gut mit. Es sind halt nur zu wenig.“ All zu tief stapeln braucht der Trainer aber nicht. Seine Rumpfmannschaft bezwang am letzten Spieltag immerhin den bis dato Tabellenzweiten Villigst-Ergste. Dennoch wird die Partie in der Sporthalle Aplerbeck an der Schweizer Allee eine große Herausforderung werden.