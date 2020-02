SG Witten Baskets hat mächtig etwas gutzumachen

Witten. Colak-Fünf verlor das Hinspiel gegen Langendreer mit 49:100. Nun steht das Rückspiel an. Nicolas Pleger ist nach langer Pause wieder an Bord.

Derbyzeit in der Viehmarkthalle. Die SG Witten Baskets bittet den BC Langendreer am Samstagabend aufs Parkett (20 Uhr). Für die nötige Motivation sollte allein schon der desaströse Auftritt im Hinspiel sorgen.

Will sein Team siegen sehen: SG-Trainer Kurtulus Colak geht fest davon aus, dass sich ein Debakel nicht wiederholen wird. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Beim 49:100 Anfang November lief für die Baskets so ziemlich alles aus dem Ruder, was in einem Basketballspiel aus dem Ruder laufen kann. „Das wird definitiv nicht noch einmal so laufen“, verspricht SG-Trainer Kurtulus Colak. Davon darf man auch ausgehen. Denn die Ruhrstädter sind gut in Form, verloren gegen Spitzenteam TSV Hagen und die AstroStars II nur knapp. Dabei zeigte man aber jeweils gute Leistungen.

Den Tabellendritten aus Lüdenscheid besiegte man so in eigener Halle. Die SG hat sich selbst aus ihrer Krise gespielt. „Es sieht so aus, als könnten wir wieder Basketball spielen“, so Colak mit einem Augenzwinkern. Gegen Langendreer müsse man nun auf die unangenehmen Verteidigungswechsel des Gegners aufpassen. Darauf habe er sich mit seinem Team aber im Training gut vorbereitet, sagt der SG-Coach.

In Sachen Personal fehlen den Baskets diesmal Malte Braun, Sebastian Lobert und Niko Munzig. Dafür ist Nicolas Pleger nach halbjähriger, berufsbedingter Pause wieder aus Bayern zurück und wird zumindest mal auf der Bank Platz nehmen. „Wir freuen uns sehr, dass er uns ab sofort wieder zur Verfügung steht. Er war im letzten Jahr eine wichtige Säule des Teams“, so Colak, der insgesamt mit einem guten Gefühl ins Derby geht, in dem die Seinen mächtig etwas gutzumachen haben.