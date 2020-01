Silberbachs SV Bommern 05 verspielt 3:0-Vorsprung

Gleich zweimal Bommern am Ball: Reichlich Tore gab’s zu sehen beim Testspiel-Remis des Bezirksliga-Teams vom SVB gegen einen Bochumer A-Ligisten. Die Zweitvertretung des Clubs vom Goltenbusch zog derweil im Vergleich mit Ortsnachbar DJK TuS Ruhrtal knapp den Kürzeren.





SV Bommern 05 - Conc. Wiemelhausen II 4:4 (3:1). „Das war 35, 40 Minuten lang ein fast perfektes Spiel von meiner Mannschaft“, fasste SVB-Coach Jörg Silberbach den Auftritt der Wittener beim Unentschieden gegen die Wiemelhauser Reserve zusammen. Die Platzherren trumpften vor der Pause eindrucksvoll auf, hatten ihren Gegner sicher im Griff und erspielten sich eine Vielzahl guter Tormöglichkeiten.

Vor allem Michael Kraus, den es am Saisonende zum SV Herbede zieht (wir berichteten), sprühte nur so vor Spielfreude und erzielte die ersten beiden Bommeraner Treffer (14., 22.). Für das 3:0 der Silberbach-Elf sorgte dann Alexander Gens nach einer knappen halben Stunde. „In dieser Phase hat meine Mannschaft alle Vorgaben umgesetzt, da hat schon richtig viel gepasst“, zeigte sich der neue Coach angetan vom Auftritt der Grün-Schwarzen. Erst kurz vor dem Seitenwechsel erlaubten sich die Platzherren einen Schnitzer im Spielaufbau, den Wiemelhausens A-Liga-Reserve prompt zum 1:3 ausnutzte. „Dennoch war das in der ersten Hälfte eine sehr gute, disziplinierte Vorstellung“, so das Lob Silberbachs.

Zwei frühe Kraus-Treffer für die Bommeraner

Fehlt derzeit noch wegen eines Mittelhandbruchs: Ruhrtals Daniel Mudric. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Obwohl er für den zweiten Durchgang lediglich zwei Wechsel vornahm, registrierte er dann aber „einen kompletten Bruch“ im Spiel seiner Elf, die nun die Bochumer regelrecht zu weiteren Toren einlud. „Hinten waren wir drei-, viermal völlig offen“, so der SVB-Trainer, dessen Team sich glatt den 3:3-Ausgleich fing. Zwar besorgte dann Valentino Zeko das 4:3 für seine Farben (78.), doch in der Schlussphase egalisierten die Gäste erneut.







DJK TuS Ruhrtal - SV Bommern II 2:1 (2:0). „Das war ein guter Test trotz der momentan schweren Beine“, so Ruhrtal-Coach Maik Knapp. Sein Team ging glücklich dank eines Eigentores mit 1:0 in Führung (10.), erhöhte kurz vor dem Pausentee durch den sehr auffälligen Elvis Karisik per Freistoß auf 2:0 (42.).

Sieben Wechsel bei Ruhrtal fielen dann zu Lasten der spielerischen Organisation. Bommerns „Zweite“ hielt prima dagegen, schaffte durch Jonas Müller zwei Minuten vor dem Schlusspfiff immerhin noch das 1:2.