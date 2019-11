Witten. TuS Stockum empfängt DJK TuS Ruhrtal zum Derby an der Spitze. VfB Annen kann gegen SuS Wilhelmshöhe der lachende Dritte sein. SVH in Hattingen.

Das ist mal ein Auftakt in die Rückrunde, wie er feuriger kaum sein könnte. Ligaprimus TuS Stockum bittet die drittplatzierte DJK TuS Ruhrtal zum Tanz auf der Bezirkssportanlage an der Pferdebachstraße. Verlieren die Gastgeber, kann der VfB Annen die Tabellenspitze übernehmen.





TuS Stockum - DJK TuS Ruhrtal (Sonntag, 14.30 Uhr, BSA Stockum). Erst eine Saisonniederlage mussten die Stockumer bis dato einstecken. Und die gab’s ausgerechnet im Hinspiel gegen Ruhrtal. „Wir sind das einzige Team, das Stockum schlagen konnte. Daran wollen wir natürlich anknüpfen“, sagt Ruhrtal-Coach Maik Knapp kämpferisch. Die spielfreie Woche hat man am Husemannplatz dazu genutzt, nach dem 0:4 in Weitmar den Spaß am Kicken wiederzufinden. „Wir haben dann allerdings auch hart gearbeitet, um uns auf diese erfahrene und kampfstarke Truppe vorzubereiten“, so Knapp in Richtung der derzeit so famos punktenden Stockumer.

Mit einem Sieg würden die Ruhrtaler das Rennen an der Spitze noch spannender machen. Derzeit trennen den Tabellendritten vom Erstplatzierten nur vier Zähler. Julian Jakobs und Sven Hochwimmer fallen bei der Knapp-Elf aus.





SuS Wilhelmshöhe - VfB Annen 19 (Sonntag, 14.30 Uhr). Sollte der Spitzenreiter von der Pferdebachstraße am Sonntag leer ausgehen, könnte der VfB in der Tabelle ganz oben springen. Davon möchte Annens Trainer Matthias Jabsen aber erst einmal nichts wissen. „Wir sollten nicht auf die anderen schauen und müssen erst einmal unsere Aufgabe erfüllen“, sagt er.

Fordert Konzentration von seinen Jungs: VfB-Trainer Matthias Jabsen (li.) rechnet in Wilhelmshöhe mit einer kniffligen Aufgabe. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Das dürfte gegen den giftigen Aufsteiger alles andere als leicht werden. Im Hinspiel kam die Jabsen-Elf nicht über ein 2:2 hinaus. „Das wird wieder ganz unangenehm. Es gilt, hochkonzentriert zu sein“, mahnt der VfB-Coach daher. Mit Vincent Holthaus (Schnittwunde) muss Jabsen auf seinen torgefährlichsten Angreifer verzichten. Auch Philipp Schliewe fehlt (privat verhindert). Ob Kevin Thume, Nils Obermeier und Denis Vogel spielen können, ist noch fraglich.





Hedefspor Hattingen - SV Herbede (Sonntag, 14.30 Uhr). Gegen die Nachbarstädter feierten die Herbeder zum Saisonauftakt einen ihrer bislang zwei Saisonsiege. Für das Rückspiel in Hattingen gilt: drei Punkte sind Pflicht. Alles andere als ein Auswärtserfolg gegen das noch sieglose Hedefspor, das überhaupt erst einen Punkt auf dem Konto hat, wäre selbst für die strauchelnden Herbeder (neun Punkte; Platz13) eine Enttäuschung.



RW Stiepel - Türkischer SV (Sonntag, 15 Uhr). Regelmäßig schauen sie beim Türkischen SV derzeit sonntags in die Röhre. Es will einfach nicht klappen mit dem dritten Saisonsieg für die Elf von Coach Admir Tumbul. Vor dem spielfreien Wochenende reichten selbst vier eigene Treffer gegen Amac Spor Dahlhausen nicht für drei Punkte. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt so weiter nur einen Zähler. Nun geht’s nach Stiepel, das als Achter eine ordentliche Saison spielt.