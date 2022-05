SU Annen: Nachwuchskegler räumen bei Westmeisterschaften ab

Langenfeld. Die Nachwuchskegler der SU Annen zeigen bei den Westdeutschen Jugendmeisterschaften gute Leistungen. Wer jetzt zur Deutschen Meisterschaft darf.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause haben die Westdeutschen Jugendmeisterschaften im Sportkegeln in Langenfeld wieder stattgefunden. Für die Nachwuchskegler der SU Annen hat sich der Ausflug gelohnt. Sie kamen mit der maximalen Ausbeute wieder zurück nach Witten.

Die Unioner Timo Huszar (751 Holz) und Maurice Meier (776 Holz) lieferten sich ein spannendes Rennen mit der gut aufgelegten Konkurrenz aus Ostbevern und den Spielern aus dem Rheinland. Am Ende belegten sie den ersten und zweiten Platz. Nächstes Wochenende starten somit beide im Endlauf, die drei Bestplatzierten erhalten dann das Ticket zur Deutschen Meisterschaft im Juni. Am Sonntag stieg die B-Jugendliche Lilly Lemke ins Rennen. Hier stand sie mit ihrem Partner Friedrich Wierling vom BSV Ostbevern auf den Bahnen. Auch sie sicherten sich den Meistertitel und damit die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

A-Jugend der SU Annen fährt zur Deutschen Meisterschaft

Dabei machte Nico Nötzel, der erst in diesem Jahr in die A-Jugend aufgerückt ist, mit 754 Holz ein sehr gutes Spiel und sicherte der SUA einen guten Vorsprung. Im zweiten Block startete Gastspieler Eugeny Ksenzow von der TG Friesen aus Siegen für Witten. Er baute den Vorsprung mit 758 Holz weiter aus. Timo Huszar brachte im dritten Durchgang mit 779 Holz das Bestergebnis auf die Bahn. Im Schlussakkord spielte Maurice Meier mit 728 Holz zwar etwas unter seinen Erwartungen, konnte seine Gegner dennoch in Schach halten.

Am Ende des Tages standen 3019 Holz zu Buche und der Meistertitel war mit 173 Holz Vorsprung auf die Teams aus Heiligenhaus und Ostbevern gesichert. Damit vertritt die SUA den Westdeutschen Keglerverband bei den Deutschen Meisterschaften im Juni.

