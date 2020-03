So unterschiedlich können die Gemütslagen sein vor einem solchen Derby: Der TuS Heven 09 kassierte einen unangenehmen Nackenschlag mit dem Remis bei Phönix Bochum, scheiterte wenige Tage später im Kreispokal an exakt dem gleichen Gegner. Der SV Bommern 05 hingegen schöpft nach dem Heimsieg gegen Wanne-Eickel im Abstiegskampf neue Hoffnung vor dem Wittener Lokalduell (Sonntag, 15 Uhr, Haldenweg).

Dass sich die Hevener im derzeitigen Vierkampf um den Platz an der Sonne in der Bezirksliga keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben dürfen, steht außer Frage. Bei aktuell vier Zählern Rückstand auf Tabellenführer SW Wattenscheid 08 (und einem Spiel weniger) muss das Team von Trainer Thorsten Kastner nun eine Erfolgsserie hinlegen, um sich überhaupt noch Chancen ausrechnen zu können. Die individuelle Klasse bringt der TuS Heven 09 ohne Frage mit, hat mit Laurenz Wassinger, Tolga Dilek und Nikolai Nehlson eine brandgefährliche Offensive, aktuell die drittbeste der Liga.

Häufig wechselnde Abwehrbesetzung beim TuS Heven

Das größte Manko allerdings ist die Defensive der Kastner-Elf, was man auch im Pokalspiel wieder beobachten konnte. Allerdings war die Besetzung in Abschnitt zwei mit Besim Kasumi, Julian Zimmer oder Thomas Woischnik auch nicht gerade die Wunschformation des Trainers. Am Sonntag kehrt zwar der eine oder andere Akteur in den Kader zurück, doch fehlt es dem Tabellendritten einfach immer wieder an Konstanz.

Dreh- und Angelpunkt im Bommeraner Spiel war zuletzt wieder Michael Kraus (re., hier gegen Hevens Besim Kasumi), der gegen Wanne-Eickel doppelt traf. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Vielleicht die Chance für den SV Bommern, ausgerechnet im Derby weiteren Boden gut zu machen? „Uns hat der Sieg gegen Wanne-Eickel enorm gut getan. Der sollte uns jetzt auch die Richtung weisen“, sagt Trainer Jörg Silberbach. Jetzt sind es nur noch zwei Punkte bis zum rettenden Ufer im unteren Tabellenmittelfeld - und die Saison ist noch elf Spieltage lang. Allerdings wäre schon ein Punktgewinn in Heven gewiss eine Überraschung aus Sicht der Grün-Schwarzen, die das Hinspiel mit 1:3 verdient verloren, dort nur wenig Anteile hatten.

Silberbach lässt wohl Start-Elf vom Sieg gegen Wanne-Eickel ‘ran

„Der TuS Heven verfügt über sehr gute Einzelspieler, deren Qualität ist uns ja bekannt“, erwartet Silberbach keine allzu großen Überraschungen beim direkten Aufeinandertreffen. Er gibt sich auch erstmal keinen Illusionen hin: „Favorit sind wir in diesem Spiel sicherlich nicht.“ Dafür spricht alleine schon der Tabellenstand, denn momentan ist lediglich die DJK Adler Riemke noch hinter den Bommeranern postiert. Doch die könnten Lunte gerochen haben nach dem dritten Saisonsieg - „sowas war ihnen ja noch nicht allzu oft vergönnt“, kennt Jörg Silberbach die Befindlichkeiten seines Personals.

Sein Vorteil: Der SV Bommern 05 kann am Sonntag wohl mit der identischen Elf auflaufen, die 3:1 gegen die Spfr. Wanne-Eickel gewann. Zwar seien Tim Mazurek und Simon Roecken nah dran an der ersten Elf, Silberbach allerdings schätzt die Kontinuität. Und wenn man den Hevenern in die Suppe spucken kann, dann am ehesten mit einer eingespielten Mannschaft.